Forrygende sejr: Karrierens vildeste år

For mindre end 90 dage siden hentede Damiano Caruso karrierens største resultater med en etapesejr og en samlet andenplads i Giro d'Italia.

Søndag føjede den 33-årige italiener fra Bahrain Victorious så endnu en stor sejr til cv'et, da han kørte alene over målstregen på toppen af Alto de Velefique i Vuelta a España.

Faktisk havde solokørslen stået på i lidt over 70 kilometer, og sejren var ikke i fare på det stejle finalebjerg.

Lidt over et minut senere vandt Jumbo-Vismas kaptajn, Primoz Roglic, kampen om andenpladsen, mens Movistar-spanieren Enric Mas fuldendte top-3.

Roglic og Mas sidder også på de to første pladser i klassementet, mens Mas' holdkammerat Miguel Ángel López er på tredjepladsen.

Med løbets første stigning uden for kategori i horisonten trillede rytterne fem timer tidligere ud på den 188 kilometer lange rute.

Kampen om at ramme det rigtige udbrud var hård, og først efter små to timer var det endelige udbrud dannet.

Foruden Caruso sad dygtige klatrere som Rafal Majka fra Bora, Romain Bardet fra DSM og Lilian Calmejane fra AG2R i udbruddet.

Damiano Caruso fik nok af sine følgesvende med cirka 70 kilometer til mål og opbyggede så stort et forspring, at han kunne tillade sig at køre betydeligt langsommere end favoritgruppen på finalebjerget.

Ineos' Adam Yates sørgede for den første udskilning med et angreb. Astanas Aleksandr Vlasov og Bahrain Victorious' Mikel Landa var blandt ofrene.

Roglic bevarede det kølige overblik og havde ikke noget problem med at lade konkurrenterne få 50-100 meter.

Den stærke slovener vidste, at han i et snuptag kunne hente dem igen, hvilket skete flere gange.

Til sidst slap Roglic og Mas væk sammen. Uden Ineos-trioen Richard Carapaz, Adam Yates og Egan Bernal på hjul vel at mærke.

Sådan gik jagten hele vejen op mod målstregen, og Roglic kunne konstatere, at han kom et skridt nærmere den samlede sejr for tredje år i træk.