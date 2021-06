Forslået Tour-favorit: - Jeg kæmper videre

Primoz Roglic tabte tid og slog sig voldsomt på 3. etapes styrtplagede finale. Men han agter at fortsætte med at kæmpe

PONTIVY (Ekstra Bladet): Ambitionen var klar for Primoz Roglic: 2021 skulle blive det år, hvor han tager den Tour-krone tilbage, som Tadej Pogacar hev af hovedet på ham på sidste mulige etape sidste år.

Men minutiøse forberedelser og et ultrastærkt hold i ryggen kan vise sig ikke at blive nok.

For på 3. etape blev den slovenske favorit slynget i asfalten ved det første store styrt, og da han jagtede for at komme tilbage i feltet skete yderligere styrt, der resulterede i et tidstab på knap et minut til landsmanden Pogacar.

Værst af alt var Roglics tilstand. Den 31-årige favorit havde slået sig voldsomt, men han fandt alligevel lidt positivt frem, umiddelbart efter at han havde forladt Tourens mobile røntgen-lastbil:

- Heldigvis er alt stadig i et stykke - altså intet brækket. Men jeg har sår alle steder.

- Det var ikke den bedste dag for os, men vi kan fortsætte, siger Primoz Roglic.

Han ville ikke umiddelbart forholde sig til sit tidstab.

- Først og fremmest skal jeg igennem de kommende dage. Men så længe vi er i løbet, kan vi altid kæmpe.

Flere ryttere talte om neutralisering af etapen, da så mange blev opholdt af de mange styrt. En af dem var faktisk Tadej Pogacar. Men Primoz Roglic ville ikke åbne den debat.

- Jeg er ikke manden, der kan diktere sådan noget. Jeg ved ikke engang, hvordan tingene er foregået, selvom jeg så mange ligge på vejen.

- Jeg ved bare, at det virkelig er noget lort, fordi vi har alle trænet så hårdt for at komme hertil, og ingen fortjener at ligge på jorden, konstaterede han.

Flere ryttere havde slået sig noget mere og kan ikke fortsætte - eller de er i bedste fald tvivlsomme:

Udgået

Jack Haig (Bahrain-Victorious), hjernerystelse

Robert Gesink (Jumbo-Visma), hjernerystelse og muligt brækket kraveben

Caleb Ewan (Lotto Soudal), brækket kraveben og svære hudafskrabninger

Tvivlsomme

Geraint Thomas (Ineos), skulder slået af led