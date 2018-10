Forsvandt under mystiske omstændigheder: - Glad for at jeg lever

Mandag eftermiddag røg det meste af cykelsporten i akut alarmberedskab, da Trek-Segafredos sportsdirektør Steven de Jongh pludselig forsvandt under en ganske almindelig cykeltur i Girona.

Klokken 15 efterlyste hustruen, Renee Meijer, sin mand, fordi han ikke var kommet hjem som planlagt, og få timer senere blev Steven de Jongh fundet bevidstløs i en grøft af en redningshelikopter - efter at flere af cykelsportens spidser havde delt efterlysningen på Twitter og hjulpet med at spore hollænderen på tracking appen Strava.

Sportsdirektøren slap med en hjernerystelse, og han er efterhånden kommet nogenlunde til hægterne. Hollandske De Telegraaf har besøgt 44-årige de Jongh, der stadig ikke ved, hvordan uheldet skete.

- Det var en ny vej, som jeg har kørt på før. Derefter er der en stor, sort plet i hukommelsen. Der er kameraer i området, der viser en bil i høj fart, men ellers er der ingenting, der viser noget, siger han.

Steven de Jongh blev fundet bevidstløs i en grøft. Foto: C.H.L.H.

Ramte klippe

Selvom den tidligere Sky- og Saxo-Tinkoff-sportsdirektør ikke husker ret meget fra selve ulykken, så menes det, at hjernerystelsen skyldes et møde med en klippe.

Og derfor er det nærmest et mirakel, at Steven de Jongh slap uden mere alvorlige skader.

- Til mit held var jeg sandsynligvis allerede væk fra verden, da jeg begyndte at falde dybt. Ifølge min læge faldt jeg ind i klippen som en slags blød klud, og derfor brækkede jeg ingenting, siger han til De Telegraaf.

Der er foreløbigt blevet spekuleret i, at han blev presset af vejen af en bilist, men politiet har endnu ikke kunne konkludere noget ud fra den foreløbige efterforskning.

- Glad for, at jeg stadig lever

Via Trek-Segafredo har han tidligere fortalt, at det gjorde ondt over hele kroppen, men ulykken har også rørt Steven de Jongh psykisk.

Det fortæller han til den hollandske avis.

- Jeg synes, det er en skræmmende tanke, at jeg har været bevidstløs så længe. Det er også meget følelsesladet for mig, men frem for alt er jeg glad for, at jeg stadig lever, siger han.

Hustruen Renee Meijer har gennem hele processen været ganske aktiv på Twitter med opdateringer om mandens tilstand, og hun takkede efterfølgende også både politi, reddere, brandmænd og personale på hospitalet i Girona.

Og ikke mindst appen Strava, som registrerede Steven de Jonghs færden, indtil han styrtede.

And ofcourse the police, medics and firemen who saved him and took good care of him. Hospital Girona did great work aswell. https://t.co/ANgjreDQjQ — Renee Meijer (@reneemeijer02) 16. oktober 2018

