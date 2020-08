Forsvarer 'vanvittig aktion' i massespurt

Der gik et chok igennem alle de folk, der så den voldsomme afslutning på afslutningen af onsdagens første etape af World Tour-løbet Polen Rundt.

Et voldsomt styrt i den afsluttende massespurt overskyggede totalt dagens strabadser. Værst ramt var QuickSteps yderst talentfulde sprinter Fabio Jakobsen, som er kørt på hospitalet og er kommet meget slemt til skade.

Styrtet blev forårsaget af verdensklassesprinteren Dylan Groenewegen, og hans aktion i spurten, hvor han ulovligt skifter bane i spurten og til sidst får presset sin konkurrent og landsmand ud i barrieren, får folk til at skælde voldsomt ud på den tidligere vinder af Champs Elysees-etapen i Tour de France.

'Ud med ham'. 'Sikke en idiot' og andre negative kommentarer i den dur regner ned over Jumbo-Visma-rytteren.

Men den tidligere danske topatlet Alex Rasmussen maner til besindighed oven på de voldsomme scener i Polen.

Uhyggelige scener i målområdet. Foto: Getty Images

Han kørte i mange år som leadout-rytter, men vandt også selv et par massespurter igennem sin karriere, og han mener, at folks harceleren over Groenewegens kørsel også bunder i en følelsesmæssig reaktion.

- Jeg husker selv et voldsomt styrt, jeg var vidne til på egen hånd på dansk grund i Giroen i 2012, hvor Roberto Ferrari pludselig bare kørte nærmest på tværs af vejen og pløjede Mark Cavendish ned og også kostede et voldsomt styrt til førertrøjen Taylor Phinney.

- Jeg er ikke ude på at være ufølsom i forhold til det vilde styrt i dag, men jeg synes, den aktion fra Ferrari var mere voldsom, end den vi så i Polen Rundt i dag. Og Ferrari fik altså lov til at køre videre i løbet dagen efter...

- Som jeg ser det, fokuserer Groenewegen på målstregen, men forsøger selvfølgelig at lukke af for konkurrenterne. Det er skide ærgerligt for Fabio, som havde vundet etapen, hvis han ikke var blevet lukket inde.

Fortsætter under billedet



Groenewegen er en af feltets allerbedste afsluttere. Foto: Gonzalo Fuentes/ Reuters

- Jeg synes bestemt ikke, Groenewegen er et svin, som jeg kan se, mange kalder ham, og nogen vil have Groenewegen udelukket fra resten af sæsonen

- Det er en følelsesmæssig reaktion. Jeg tror ikke på, det var sket, hvis Fabio 'bare' havde brækket kravebenet og var røget på hospitalet.

- Forstå mig ret. Jeg havde helt sikkert reageret på samme måde, hvis det var mig, der havde oplevet det på tæt hold, og hvis det var en af mine holdkammerater, det var sket for.

- Men spørger du dem om en uge, så tror jeg, deres vurdering af situation vil være mere afdæmpet, mener Alex Rasmussen.

Han peger på, at den corona-afkortede cykelsæson måske også kan få rytterne til at tage flere og større chancer end normalt.

- Alle sprintere har stor respekt for hinanden, fordi de alle ved, hvor høj risikoen er i de spurter. Men det er samtidig vigtigt, at man bare slår hjernen fra, når de skal spurte side om side. På grund af den komprimerede sæson er det endnu vigtigere at få sejren, og der er endnu mere pres på rytterne. Og derfor kan den slags forfærdelige ting, som vi så i dag, ske.

- Ud over Groenewegens kørsel er mange ryttere også jævnt kritiske overfor den afslutning i Polen Rundt i dag, der slutter ned ad bakke og vil have den slags afslutninger gjort forbudt. Hvad tænker du om det?

- Jeg har selv prøvet at køre det i det franske løb GP Denain, hvor det går ned ad bakke vel omkring en 4-5 procent, og der er der altså høj risiko. Men jeg synes, det er fedt med sådan en højhastighedsspurt. Det er kun et problem, når de styrter.

- Jeg ser det som en del af cyklingen. Ellers skal vi køre rundt på lukkede baner, hvor hverken sving, bakker eller andre ting på vejen kan genere, og hvor fedt er det.

Barrieren giver efter, da stakkels Fabio Jakobsen ramler ind i den. Hans cykel ses oppe i luften på billedet. Jakobsen selv ligger ilde tilredt lige på den anden side af målstregen. Foto: Getty Images

- Jeg synes mere, at arrangørerne bør kigge på barrieren. Det var mærkeligt den måde, de gik i opløsning på.

- Jeg kan huske det år, hvor Peter Sagan får kørt Cavendish i barrieren. Der glider 'Cav' altså nærmest henad barrierne, men de holder til belastningen. I dag splitter de i atomer, da Fabio kommer i kontakt med dem. Så det er tydeligt, at barrieren ikke har samme kvalitet som i Touren.

Det er fortsat uvist, hvilken tilstand QuickSteps hollandske sprinter er i. De foreløbige meldinger lyder på, at han fortsat er i kritisk tilstand og lagt i kunstig koma.

Ekstra Bladet følger sagen...

