Fortryder kattedrab: - Det var et uheld

Den italienske cykelrytter Antonio Tiberi lægger sig fladt ned.

For efter det tirsdag kom frem, at Trek-rytteren sidste år skød og dræbte en ministers kat med en luftriffel i San Marino, har overskrifterne været mange. Rigtig mange.

Nu siger han undskyld. Det sker i et længere skriv på sine sociale medier.

'Jeg fortryder dybt mine skammelige handlinger. Jeg gjorde noget enorm dumt og uansvarligt. Jeg vil gerne undskyld til alle, indleder Tiberi sit opslag,

'At skyde katten var enormt dumt og uansvarligt, og alvoren og faren indså jeg først bagefter. Når jeg ikke har udtalt mig offentligt om det før, er det kun på grund af en stærk følelse af skam og beklagelse, skriver han videre.

Antonio Tiberi blev tirsdag suspenderet af sit hold, Trek, i 20 dage, hvor han heller ikke vil få løn. En straf, han accepterer, ligesom han også undskylder personligt til Federico Pedini Amati, der er turistminister i San Marino.

Det var nemlig ham, der sidste år mistede sin kat, fordi Tiberi angiveligt testede sin riffel ved at skyde ud af et vindue i sin lejlighed.

Ministeren har efterfølgende udtalt, at han vil have cykelrytteren smidt ud af det lille land, der er omsluttet af Italien.

'Jeg undskylder igen og offentligt over for San Marinos turistminister, Pedini Amati, for den følelsesmæssige skade, jeg har forvoldt ham, og undskylder også til alle San Marinos borgere,' skriver han, inden han slår fast, at det ikke var hans intention at sende et dødbringende skud afsted.

Federico Pedini Amati er en højtstående politiker i San Marino. Han har tidligere været såkaldt Secretary of State, hvilket to politikere deles om at være et halvt år ad gangen - og som svarer til statsminister i det lille land. Foto: Nick Zonna/Ritzau Scanpix

'Til sidst - til alle - gentager jeg, at det var ikke var min hensigt at dræbe katten. Det var et uheld.'

21-årige Antonio Tiberi, der er holdkammerat med blandt andre danske Mads Pedersen, skriver i opslaget også, at en undskyldning er meningsløs, hvis der ikke er handling bag.

Derfor vil han donere alle sine præmiepenge i 2023 til dyrevelfærdsorganisationer i San Marino med hjælp fra den lokale regering.

Antonio Tiberi vandt i 2019 verdensmesterskabet i enkeltstart for juniorer, inden han året efter kom på kontrakt hos World Tour-holdet Trek.

