Forvirring midt i Vuelta-festen: Hvem napper sejren?

Jonas Vingegaard vil gerne have Sepp Kuss til at vinde Vuelta a España.

Primoz Roglic vil gerne have Sepp Kuss til at vinde Vuelta a España.

Djævelsk stejl stigning

Sepp Kuss er bare glad, hvis en på holdet vinder.

Det er lidt forvirrende med taktikken på Jumbo-Visma. For de to, der gerne vil Kuss' bedste, var de samme, der kørte fra ham på den djævelsk stejle Angliru-stigning.

Ikke nok til at tage førertrøjen fra den loyale hjælper, men Vingegaard er nu blot otte sekunder efter.

På holdet har de vedtaget, at den med de bedste ben skal have sejren. Men når der er bred enighed om, at Kuss har fortjent det, og afstanden fra Roglic på tredjepladsen og ned til Juan Ayuso på fjerdepladsen nu er tre minutter, så er der ingen fare på færde.

Taktik-skift?

Derfor kunne Jumbo-Visma med ro i sindet skifte taktik og bare beskytte Sepp Kuss til Madrid. Men den ændring køber det amerikanske fødselsdagsbarn ikke helt - selvom det vil komme ham til gavn.

- Vi må se. I morgen er en dag, vi skal have stor respekt for. Der er meget, der kan ske, siger han til Ekstra Bladet om torsdagens store bjergetape, hvor rytterne i finalen skal passere den hårde La Cruz de Linares to gange.

Situationen er god

Taktikken kan altså være et diskussionsemne hen over aftenbordet. I mellemtiden glæder den nu 29-årige Kuss sig over, at han fortsat er i spidsen:

- I dag var en meget afgørende dag, og afstandene ned til de næste er, hvad de er.

- For mig er situationen god.

Ud over torsdagens etape venter endnu en hård bjergetape på lørdagens næstsidste dag. Her skal rytterne forcere helt ti kategori 3-stigninger.