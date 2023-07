Forvirring på målstregen: Har jeg vundet?

For anden dag i træk blev det til hollandsk etapesejr i cykelløbet Tour de France Femmes.

Efter Lorena Wiebes' etapesejr tirsdag på 3. etape efter en massespurt var det onsdag Yara Kastelijns tur til at komme først over målstregen på 4. etape. Det skete efter en flot solotur efter en lang dag i udbrud.

Hendes landsmand Demi Vollering kom i mål som nummer to, og på målstregen hævede hun armene i en halvt triumferende gestus. Men det var tydeligt, at hun i jublen ikke var helt sikker på, om hun havde vundet eller ej.

Armene var kun halvt hævet og jublen dæmpet - forvirringen var tilsyneladende total.

Udbryderne i fokus

Etapen på 177,5 kilometer fra Cahors til Rodez var den længste i årets Tour, og det var på forhånd ventet, at det kunne blive en dag for udbrydere.

Der var gang i den tidligt på etapen, hvor 14 ryttere til sidst blev samlet i det udbrud, der skulle blive det afgørende på dagen.

Gruppen fik oparbejdet et forspring på over ti minutter undervejs på etapen, der bød på fem kategoriserede stigninger, de fleste dog i den mindre hårde ende.

Cirka 35 kilometer fra mål var forspringet skrumpet til fem et halvt minut, og Lotte Kopecky i den gule førertrøje satte højt tempo, stak af og sprængte feltet.

18 kilometer fra mål kørte hun fra de ryttere, der indtil da havde formået at følge hende.

Danske Emma Norsgaard, der fyldte 24 år onsdag, var blandt de ryttere, der måtte slippe på den næstsidste stigning, mens Cecilie Uttrup Ludwig holdt sig blandt de ryttere, der forsøgte at holde snor i Lotte Kopecky.

Yara Kastelijn hyldes på podiet som vinder af 4. etape. Foto: Jeff Pachoud/Ritzau Scanpix

Kørte for den gule trøje

Også i udbruddet skete der ting og sager. Yara Kastelijn kom alene afsted blandt de forreste og fik skabt et hul på et minut til de nærmeste forfølgere, da der resterede ti kilometer af etapen.

Yara Kastelijn kørte ud over etapesejren også for muligheden for at komme i den gule førertrøje, eftersom hun inden etapen var 2 minutter og 41 sekunder efter den førende Lotte Kopecky.

Det lykkedes ikke, og Kastelijn må nøjes med at ligge nummer syv samlet, et minut efter Kopecky.

Cecilie Uttrup Ludwig, der kom i mål 2 minutter og 11 sekunder efter Yara Kastelijn, er samlet nummer ti. Danskeren er 1 minut og 49 sekunder efter rytteren i den gule førertrøje.