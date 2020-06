Forvirringen total

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kan afløseren for Jesper Worre som løbsdirektør for PostNord Danmark Rundt være fundet. Hovedpersonen selv vil dog endnu ikke bekræfte, at han er den nye mand i spidsen for landets største cykelløb

Forleden kunne Ekstra Bladet afsløre, at PostNord Danmark Rundts mangeårige løbsdirektør, Jesper Worre, var blevet afskediget i jobbet med øjeblikkelig virkning.

Men allerede nu har Danmarks Cykle Union (DCU) afløseren på plads. Det erfarer Ekstra Bladet.

Afløseren skulle angiveligt være Frank Hyldgaard, der er tidligere cykelrytter hos Herning Cykle Klub.

Ekstra Bladet har været i kontakt med den mulige afløser, men Frank Hyldgaard selv vil endnu ikke erklære sig som værende den nye løbsdirektør for PostNord Danmark Rundt. I stedet fortæller han til Ekstra Bladet, at han i flere måneder har været i dialog med DCU om en rolle som løbsdirektør for et kvindeligt cykelløb.

- Jeg har i fem måneder været i dialog med DCU om, at jeg skulle være løbsdirektør for et kvindeligt cykelløb. Men det er slet ikke sikkert, at det løb bliver til noget. Jeg kan dog bekræfte, at jeg har været i kontakt med DCU om at få en hjælpende rolle og hjælpe Jesper Worre i sit arbejde, siger Frank Hyldgaard.

Har erfaring

Frank Hyldgaard har en smule erfaring på området. Han har nemlig allerede stiftet erfaring med ledelse af store cykelløb, da han var en af hovedmændene, der stod i spidsen for EM i cykling i 2017 i Herning.

Frank Hyldgaard var desuden inde over Giro d'Italia-starten på dansk grund tilbage i 2012, da Herning var startby til den prestigefyldte Grand Tour.



Derudover er Frank Hyldgaard kendt i cykelmiljøet for at have dannet par på banen med Alex Pedersen, der er direktør for Tour-starten, 'Grand Depart', i Danmark i 2021.

Samtidig har Frank Hyldgaard i flere år været sportschef for Herning Cykle Klub, og han har derfor allerede erfaring med at skulle stå i spidsen for store arrangementer i cykelsporten.

Han var venue manager ved VM i ishockey, der blev afholdt på dansk grund i Boxen i Herning i 2018.

Selvom forvirringen er total, er der muligvis snart en afklaring på, hvem der fremover skal stå i spisen for Danmarks største cykelløb. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

DCU bekræfter mandag, at Jesper Worre ikke kommer til at få fornyet sin aftale.

Jesper Worre har været løbsdirektør for PostNord Danmark Rundt i 25 år, og hans exit er en kulmination på en lang magtkamp i DCU, hvor Worre altså ifølge Ekstra Bladets oplysninger endte med at trække det korteste strå.

Ekstra Bladet har været i kontakt med DCU, der fortsat ikke vil bekræfte, at man har hyret Frank Hyldgaard som ny direktør for PostNord Danmark Rundt. I stedet fortæller de dog, at planen er, at der muligvis kommer til at være en-to personer, der fra 2020 skal stå med ansvaret. Indtil da har man nedsat en slags 'event-organisation,' der skal styre tøjlerne i 2021.

- PostNord Danmark Rundt bliver selvfølgelig en del af den event-organisation, som vi laver. Jeg vil sige det på den måde, at vi i fællesskab skal stå for at afholde det her cykelløb, og så er der på et tidspunkt en person, der får ansvaret for løbet. Men det har vi ikke peget på en person endnu, siger Martin Elleberg Petersen, der er direktør hos DCU.

- Det er ikke sådan, at jeg på nuværende tidspunkt vil give dig navnet på den person, som kommer til at stå i spidsen for løbet i 2021, for det har jeg simpelthen ikke nu, men det er klart, at der ligesom alle andre opgaver vil blive en person, der kommer til at være ansvarlig for det og for løbet i både 2021 og i 2022, siger han.

Ekstra Bladet erfarer dog trods DCU's udmelding, at den nye løbsdirektør allerede er fundet, og det bliver altså Frank Hyldgaard, der skal styre slagets gang fremover i afviklingen af Danmarks største cykelløb.

DCU afholder sin årlige kongres søndag 21. juni, og her kan Frank Hyldgaard muligvis blive præsenteret som den nye løbsdirektør for PostNord Danmark Rundt.

