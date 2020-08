Foto viser mirakel

Der er blot gået en uge siden den grusomme ulykke, men Fabio Jakobsen viser allerede utrolige tegn på bedring.

Den forulykkede cykelrytter, der var impliceret i et frygteligt styrt på 1. etape af Polen Rundt, har rejst sig. Bogstavelig talt.

Holdlægen på Jakobsens hold, Deceuninck-Quickstep, Yvan Vanmol, er ikke i tvivl. Der er tale om et mirakel.

- Alle har set, hvor alvorligt dette styrt var. Når man nu ser, at Fabio er mobil igen, at han kan stå op, og at han ikke har nogle brud på sin nederste del af kroppen. Ja, så kan du roligt tale om et mirakel.

Sådan lyder ordene fra Vanmol til det polske medie Sporza, ifølge Cyclingnews.

Den positive udtalelse har fået rygdækning af flere fotos, der blev taget af Jakobsen under afrejse fra Polen.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Fabio Jakobsen kunne selv forlade ambulancen og gå det lille stykke hen til flyet, der skulle fragte Deceuninck-Quick-Step-rytteren hjem til Holland. Foto: Andrzej Grygiel/Ritzau Scanpix

Fabio Jakobsen har været indlagt i Polen siden ulykken onsdag 5. august. Han blev lagt i kunstig koma, men blev vækket efter to døgn og er nu i bedring. Foto: Andrzej Grygiel/Ritzau Scanpix

De viser, at den hollandske mester selv kunne forlade ambulancen for at gå ombord på flyet, der onsdag fragtede ham hjem til Holland, hvor det videre behandlingsforløb skal foregå i Leiden.

Jakobsen har siden ulykken været indlagt i Polen, hvor han har gennemgået operation på et hospital i Sosnowiec. Hollænderens ansigt var angiveligt så medtaget, at det krævede en operation over fem timer at genskabe det.

Ifølge Vanmol er den foreløbige behandling dog gået så godt, at holdlægen ikke forventer, at Jakobsens skader vil være særlig synlige i fremtiden.

Monsterlønninger - de er Danmarks bedst betalte

Højt spil om Bundu: Var rasende på AGF

Se også: Efter VM-aflysning: - Det ser sort ud

Se også: Flåede 14 ud af 15 ud af konkurrencen