Fotograf spærrede for Pogacar: Det var ham eller publikum

Udfordreren Tadej Pogacar (UAE) blev lørdag hindret i et angreb på den førende Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) op ad den sidste stigning på 14. etape i Tour de France.

500 meter før toppen af Col de Joux Plane forsøgte Pogacar at komme væk fra Vingegaard i jagten på bonussekunder, men to motorcykler med fotografer bagpå spærrede vejen for Pogacar.

Fotografen Bernand Papon fra avisen L'Equipe undskylder nu for, at han blev involveret i duellen om den gule førertrøje.

- Da jeg opdagede, at Pogacar gik til angreb, fortalte jeg det med det samme til køreren af motorcyklen, men jeg fik at vide, at han ikke kunne køre frem.

- Så vi befandt os i en vanskelig situation, da han (Pogacar, red.) kom op til os, siger Bernard Papon ifølge cyclingnews.com til L'Equipe.

Fotografen forklarer, at tilskuerne stod så tæt, at der kun var to muligheder. Enten skulle de holde sig på vejen, eller de skulle vælte motorcyklen ud i tilskuerne med risiko for, at nogen kom til skade.

- Vi skulle træffe et valg på et splitsekund. Skulle vi spærre for rytteren eller vælte ud i mængden og skade folk.

- Jeg vil ikke forsvare noget, der ikke skal forsvares. Vi burde ikke have befundet os i den situation. Jeg skulle på et tidligere tidspunkt have sagt til køreren, at han skulle køre hurtigere.

- Næste gang speeder vi op, og så tager vi ikke et billede. Reglerne er lavet på grund af den her slags situationer. Vi lavede en fejl, og det er jeg ked af på vegne af Pogacar og hele showet, siger fotografen.

Tour-arrangøren ASO har uddelt bøder til de to motorcyklister og de to passagerer. Derudover får de ikke lov til at dække søndagens 15. etape, hvor alle fire er suspenderet.

Jonas Vingegaard indtager førstepladsen i Touren med et forspring på ti sekunder til Pogacar.