Fotos indgik i efterforskning

Hvorfor fandtes portrætbilleder af toprytterne Primoz Roglic og Tom Dumoulin i et fotoalbum, som anklagemyndigheden brugte i efterforskningen Operation Aderlass, som i 2019 afslørede et tysk-østrigsk bloddopingnetværk?

Det spørgsmål rejser den tyske avis Süddeutsche Zeitung efter at have fået indsigt i efterforskningsmateriale, som blev brugt under afhøringer af vidner og anklagede efter afsløringen af bloddoping-lægen Mark Schmidt for snart to år siden.

Formålet med fotoalbummet var at give de afhørte mulighed for at udpege personer, der var en del af Mark Schmidts netværk.

Landsmændene og konkurrenterne Primoz Roglic og Tadej Pogacar følges til Paris på sidste etape af Tour de France i år. Pogacar (th) 'stjal' sejren fra Roglic på næstsidste etape af løbet. Foto: Kenzo Tribouillard / Ritzau Scanpix.

Roglic og Dumoulin var også dengang blandt de bedste cykelryttere i verden. Slovenske Roglic, som kørte og stadig kører for det hollandske storhold Jumbo-Visma, havde vundet etaper i Tour de France, da Aderlass-skandalen begyndte at rulle, og han har siden vundet Vuelta a España to gange.

Hollænderen Dumoulin kørte for Team Sunweb, da Operation Aderlass blev sat i værk, og han havde vundet Giro d’Italia og dermed placeret sig i favoritfeltet til andre Grand Tour-sejre. Dumoulin er i dag holdkammerat med Roglic på Jumbo-Visma.

Tom Dumoulin er en af verdens bedste enkeltstartsryttere. Her er han fotograferet ved VM i 2018. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Süddeutsche Zeitung understreger, at der ikke findes beviser for, at de to topryttere har været en del af Mark Schmidts kundekreds. Avisen skriver, at anklagemyndigheden i Østrig har afvist af besvare det store spørgsmål i sagen, mens Jumbo-Visma over for avisen understreger, at Roglic og Dumoulin ingen som helst forbindelse har til Schmidt.

Jumbo-Visma understreger videre, at rytterne aldrig er blevet kontaktet af efterforskere i sagen.

Süddeutsche Zeitung spekulerer i, at forbindelsen mellem de to topryttere og Operation Aderlass kan være den østrigske rytter Georg Preidler. Han indrømmede i foråret 2019, at han havde benyttet sig af Mark Schmidts ekspertise i 2018. Preidler er nu udelukket fra al sport indtil marts 2023.

Preidler var holdkammerat med Dumoulin på Team Sunweb i årene 2013-2017, og han fremhævede over for efterforskerne sin forbløffelse over, at han i 2017 af holdet blev nægtet adgang til en højdetræningslejr.

End ikke, da han tilbød selv at betale alle udgifter, fik han lov til at deltage i træningslejren.

Siden undrede han sig meget over, at de deltagende ryttere - heriblandt Dumoulin - opnåede en utrolig form efter træningslejren, skriver Süddeutsche Zeitung. Kort efter vandt Dumoulin Giro d’Italia.

Over for avisen fastslår Team Sunweb, at Preidlers opgaver på holdet i 2017 var nøje fastlagt, og at en højdetræningslejr ikke gav mening for hans vedkommende.

Straffesagen mod Mark Schmidt ventes afsluttet ved retten i München i januar 2021.

