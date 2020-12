Fra gul trøje til mareridt: Sletter resultater

Der kommer ikke noget overraskende comeback fra Rinaldo Nocentini til cykelsporten i den nærmeste fremtid.

Det står klart, efter at det italienske antidopingagentur tirsdag idømte ham den strengeste straf på fire års karantæne for udsving i det biologiske pas tilbage i slutningen af 2019. Det skriver den italienske avis Corriere della Sera.

43-årige Nocentini stoppede netop karrieren med udgangen af 2019, og forseelsen var altså som sådan det sidste aftryk, han efterlod sig i cykelsporten.

Den kan han så ikke agere i frem til og med 2024, da karantænen løber fra 30. november til 29. november 2024. Samtidig er alle Nocentins resultater fra 1. januar 2018 og frem blevet annulleret.

Det betyder, at han får frataget to sejre, han kørte ind for det portugisiske kontinentalhold Sporting Clube de Portugal/Tavira. Begge i Afrikas største etapeløb, La Tropicale Amissa Bongo.

I sine bedste år kørte Nocentini for det franske AG2R-mandskab, hvor han i 2009 nærmest blev nationalhelt i Frankrig, da han efter 7. etape erobrede den gule førertrøje og formåede at forsvare den helt frem til 15. etape.

Gennem sin professionelle karriere opnåede Nocentini 17 sejre (nu 15) - primært i mindre løb.

Han var ellers udset til at blive til noget stort, efter at han i 1998 blev nummer to ved U23-VM, mens landsmændene Ivan Basso og Danilo Di Luca udgjorde resten af podiet med Basso som verdensmester.

I dag driver Nocentini en træningstjeneste for cyklister i Arezzo-provinsen.

