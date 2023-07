Fra himmel til helvede: Kyllingens dom over Tour-holdene

Årets Tour de France har budt på store opture og gigantiske skuffelser. Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, svinger pisken over holdene på første hviledag

Efter en dag på vulkanen kunne Tour-feltet mandag holde en fortjent hviledag.

Forud for den havde de stået igennem ni dage i alle terræner og kørt cykelløb af fineste kvalitet:

- Det har været seværdigt, og de hårde ruter har ikke skuffet. Det er en af de bedste Tour-åbninger, jeg kan mindes. Og så langt i cykelløbet er det fortsat uafklaret, hvem der er den bedste. Der venter to skønne uger med giganternes kamp, siger Michael Rasmussen med reference til duellen mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar.

- Han er med på, at der har været et par etaper, hvor feltet har holdt igen. Men det er der en god forklaring på.

- Feltet har taget sig to hviledage undervejs. Men det gør de, fordi åbningen af Touren har været så ekstremt hård. Det er, fordi alle mand har kørt sig i bund og trænger til en blød dag, hvis de skal komme helskindet igennem.

Holdene har klaret de ni første etaper vidt forskelligt – her er Michael Rasmussens vurdering.

Alpecin-Deceuninck

Jasper Philipsen vandt de tre første sprinteretaper og blev nummer to på den fjerde. Han har haft en fænomenal Tour indtil nu. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

- Man kan ikke argumentere mod tre etapesejre. Det kan kun give seks stjerner. Og selvom Jasper Philipsen blev slået af Mads Pedersen i en stærkmandsspurt, er der ikke en finger at sætte på ham og verdens bedste leadout-tog ført an af Mathieu van der Poel.

- Den grønne trøje sidder nu også meget fast på Philipsen, og han ser ud til, at der er flere sejre i ham. Faktisk ville det ikke undre mig, hvis holdet når at fordoble antallet af etapesejre, når vi når til Paris.

Etapesejre: 3

Trøjer: Pointtrøjen (Jasper Philipsen siden 4. etape)

Bedste i klassementet: Mathieu van der Poel (80) +1.20.10 timer

UAE Team Emirates

Tadej Pogacar startede Touren med en vis bekymring. Hans forberedelse blev ødelagt af et brækket håndled - men han lader til at være kommet efter det. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Når man har vundet to etaper og haft den gule førertrøje, burde man få seks stjerner. Men det får UAE ikke, fordi Tadej Pogacar ikke slog til på Col de Marie Blanque og smed over et minut til Vingegaard.

- Han begik en taktisk brøler den dag, fordi holdet lod det store udbrud køre og selv måtte tage slæbet. Det koster - også for ham selv - når tingene skal afgøres. Den slags fejl er der ikke plads til flere af, hvis han skal vinde Touren.

- Der er dog næppe grund til at bekymre sig om hans håndled. Det har i hvert fald ikke sat sig i benene.

Etapesejre: 2

Trøjer: Ungdomstrøjen (Tadej Pogacar siden 1. etape)

Tidligere trøjer: Førertrøjen (Adam Yates - 1. til 5. etape) og pointtrøjen (Adam Yates - 1. til 2. etape)

Bedste i klassementet: Tadej Pogacar (2) +17 sekunder

Jumbo-Visma

Jonas Vingegaard er fortsat i den gule førertrøje, men afstanden ned til Pogacar er blevet mindre. Foto: Tariq Mikkel Khan

- På trods af at holdet sidder med den gule trøje, kan det ikke få maksimumpoint, da det ikke har vundet en etape. Både Jonas Vingegaard og Wout van Aert har været tæt på, og holdet har generelt vist stor styrke, men i særdeleshed på Puy de Dôme var der sprækker i panseret.

- Jonas fører stadig, men de otte sekunders tidstab på toppen af Puy de Dôme er et større psykisk nederlag end tidsmæssigt, og det bør give panderynker i Jumbo-lejren.

- Ved tidligere lejligheder har luksushjælperen Sepp Kuss kørt alle konkurrenter på nær Tadej Pogacar ud af baghjulet, men det var han ikke i stand til på 9. etape.

Etapesejre: 0

Trøjer: Førertrøjen (Jonas Vingegaard siden 6. etape)

Tidligere trøjer: Ingen

Bedste i klassementet: Jonas Vingegaard (1)

Bora-Hansgrohe

Jai Hindley vandt en flot etape til Laruns og viste, at han er kandidat til podiet. Foto: Stéphane Mahé/Reuters/Ritzau scanpix

Etapesejre: 1

Trøjer: Ingen

Tidligere trøjer: Førertrøjen (Jai Hindley - 5. til 6. etape)

Bedste i klassementet: Jai Hindley (3) +2.40 minutter

Lidl-Trek

Mads Pedersen vandt stærkmandsspurten i Limoges og højnede dermed moralen på Lidl-Trek betragteligt. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Danskerholdet startede fint med Mattias Skjelmose og Giulio Ciccone, og det tegnede fint for klassementet. Specielt efter Skjelmoses sejr i Schweiz Rundt. Men det endte brat på Tourmalet.

- Både Skjelmose og resten af holdet rejste sig dog hurtigt, og Mads Pedersen fik banket moral ind i tropperne, så han efter en stor holdindsats kunne tage sejren på 8. etape.

- Der er høj moral nu – det lover godt for resten af Touren. De bliver synlige de kommende uger.

Etapesejre: 1

Trøjer: Ingen

Tidligere trøjer: Ingen

Bedste i klassementet: Mattias Skjelmose (28) +29.16 minutter

Uno-X

Tobias Halland Johannessen var først på Tourmalet og blev nummer tre på 6. etape. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

- De dansk-norske debutanter har ganske vist ikke vundet noget, men holdet har fået det maksimale ud af det ryttermateriale, det har til rådighed.

- Tobias Halland Johannessens bjergspurt på Tourmalet og efterfølgende tredjeplads på Cauterets-etapen blev fejret som en lille sejr i Norge. Og måske med rette, da det jo var efter Pogacar og Vingegaard.

- Jonas Gregaard har fyldt meget i udbruddene, og klassementhåbet Torstein Træen kører videre med et brud i albuen. Det siger noget om ønsket om at vise sig frem og være til stede.

Etapesejre: 0

Trøjer: Ingen

Tidligere trøjer: Ingen

Bedste i klassementet: Tobias Halland Johannesen (44) +49.42 minutter

Jayco-Alula

Simon Yates fik lov at låne den grønne pointtrøje fra brormand Adam, efter at tvillingerne var blevet nummer et og to på 1. etape. Foto: Papon Bernard/Reuters/Ritzau Scanpix

Etapesejre: 0

Trøjer: Ingen

Tidligere trøjer: Ingen

Bedste i klassementet: Simon Yates (6) +4.44 minutter

Israel-Premier Tech

Michael Woods blev den første vinder på Puy de Dôme i 35 år. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Etapesejre: 1

Trøjer: Ingen

Tidligere trøjer: Ingen

Bedste i klassementet: Michael Woods (22) +19.39 minutter

EF Education-Easypost

Da podiekandidat Richard Carapaz måtte udgå efter 1. etape, sadlede holdet om. Neilson Powless har efter en enkelt dags udlån siddet hårdt solidt på bjergtrøjen - og det kommer han i hvert fald til i et par dage endnu. Foto: Tariq Mikkel Khan

Etapesejre: 0

Trøjer: Bjergtrøjen (Neilson Powless siden 6. etape)

Tidligere trøjer: Bjergtrøjen (Neilson Powless - 1. til 5. etape)

Bedste i klassementet: Neilson Powless (36) +40.50 minutter

AG2R

Felix Gall fik en enkelt dag i bjergtrøjen, men den unge østriger ligner en mand, der ikke er færdig med at tage på udflugter i bjergene. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Etapesejre: 0

Trøjer: Ingen

Tidligere trøjer: Bjergtrøjen (Felix Gall - 5. til 6. etape)

Bedste i klassementet: Felix Gall (16) +9.46 minutter

Groupama-FDJ

Det franske klassementhåb David Gaudu har haft det svært og får vanskeligt ved at gentage sidste års fjerdeplads. Foto: Vincent West/Reuters/Ritzau Scanpix

Etapesejre: 0

Trøjer: Ingen

Tidligere trøjer: Ingen

Bedste i klassementet: David Gaudu (8) +6.01 minutter

Totalenergies

Pierre Latour sørgede for et fint resultat, da han blev nummer to på Puy de Dôme. Foto: Stéphane Mahé/Reuters/Ritzau Scanpix

Etapesejre: 0

Trøjer: Ingen

Tidligere trøjer: Ingen

Bedste i klassementet: Mathieu Burgaudeau (34) +40.16 minutter

Cofidis

Victor Lafay tog chancen og hamrede til på 2. etape og snød dermed Wout van Aert for sejren. Det var Cofidis' første sejr i 15 år i Touren. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Etapesejre: 1

Trøjer: Ingen

Tidligere trøjer: Pointtrøjen (Victor Lafay 2. til 4. etape)

Bedste i klassementet: Guillaume Martin (17) +11.12 minutter

Bahrain-Victorious

Etapesejre: 0

Trøjer: Ingen

Tidligere trøjer: Ingen

Bedste i klassementet: Pello Bilbao (11) +7.37 minutter

Ineos-Grenadiers

Storholdet er til start med et hold, der ikke helt kan finde melodien. Tom Pidcock og Carlos Rodriguez holder sig til i klassementet som nummer fire og syv. Foto: Golding Images/Shutterstock/Ritzau Scanpix

Etapesejre: 0

Trøjer: Ingen

Tidligere trøjer: Ingen

Bedste i klassementet: Carlos Rodríguez (4) +4.22 minutter

Astana

Mark Cavendish så ud til at have fundet lidt af fordums styrke, og han nærmede sig etapesejr nummer 35 - men så styrtede han ud af løbet. Nu får holdet svært ved at tage en etapesejr. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Etapesejre: 0

Trøjer: Ingen

Tidligere trøjer: Ingen

Bedste i klassementet: Harold Tejada (26) +28.00 minutter

DSM-Firmenich

Romain Bardet er tidligere blevet nummer to og tre i Touren, men han skal håbe på hjælp fra de højere magter, hvis han skal gentage det i år - eller bare havne i top-fem. Foto: Stéphane Mahé/Reuters/Ritzau Scanpix

Etapesejre: 0

Trøjer: Ingen

Tidligere trøjer: Ingen

Bedste i klassementet: Romain Bardet (10) +6.58 minutter

Movistar

Movistars Tour fik sig et skud for boven allerede på 1. etape, hvor Enric Mas styrtede. Nu skal holdet jagte etapesejre, og det var tæt på med Matteo Jorgenson på Puy de Dôme. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Etapesejre: 0

Trøjer: Ingen

Tidligere trøjer: Ingen

Bedste i klassementet: Gorka Izagirre (30) +31.40 minutter

Intermarché-Circus-Wanty

Holdet håber på etapesejr med Biniam Girmay, der ser bedre og bedre ud. Måske kan Eritrea få sin første sejr i verdens hårdeste cykelløb. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Etapesejre: 0

Trøjer: Ingen

Tidligere trøjer: Ingen

Bedste i klassementet: Louis Meintjes (12) +8.50 minutter

Lotto-Dstny

Caleb Ewan (th.) var millimeter fra sejren på 4. etape. På de efterfølgende spriteretaper følte han sig ikke tilpas, men kan han komme sig, venter der ham flere muligheder. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Etapesejre: 0

Trøjer: Ingen

Tidligere trøjer: Ingen

Bedste i klassementet: Victor Campenaerts (50) +56.23 minutter

Soudal Quick-Step

Fabio Jakobsens sprinterdrømme blev standset med styrtet på 4. etape - men han kan dog nå at komme sig. Resten af holdet kan heller ikke finde melodien. Der skal andre boller på suppen. Foto: Franck Faugère/AFP/Ritzau Scanpix

- Med det hold, de stiller til start med, og med de stjerner SKAL de levere noget mere. Sidste år startede de med to etapesejre og gul trøje i Danmark. Denne start står i skærende kontrast til det.

- Det er nærmest blevet en stående joke, at de fremhæver, at de har kørt top-15. Sprintertoget har fejlet, og holdets sædvanlige udbrudskonger har ikke ramt noget af betydning. De er også nederst på præmielisten.

Etapesejre: 0

Trøjer: Ingen

Tidligere trøjer: Ingen

Bedste i klassementet: Julian Alaphilippe (27) +28.29 minutter

Arkea-Samsic

Warren Barguil (tv.) er langt fra fordums styrke - alligevel er han formentlig Arkea-Samsics bedste bud på en etapesejr. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Etapesejre: 0

Trøjer: Ingen

Tidligere trøjer: Ingen

Bedste i klassementet: Warren Barguil (39) +46.04 minutter