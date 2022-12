Fra kronprins til konge: Vingegaard er ny nummer et

Jonas Vingegaard bliver den ubestridte kaptajn for Jumbo Visma i Tour de France, og det markerer et tronskifte hos det hollandske storhold

Endelig blev det officielt - sidste års vinder af Tour de France, Jonas Vingegaard, vender retur til verdens største cykelløb.

I år bliver meget dog anderledes.

For mens danskeren forrige år var hjælperytter for slovenske Primoz Roglic og i år delte kaptjanrollen med ham - ja, så er der i år kun én nummer et: Jonas Vingegaard.

Primoz Roglic er udset til at køre Giro d'Italia, og Jonas Vingegaard bliver dermed den ubestridte Tour-kaptajn.

Kan man sige, at du nu går fra at være kronprins hos Jumbo Visma til at blive konge?

- Ha ha, ja. Det er en meget god sammenligning.

- Men vi er jo tre ryttere, der er øverst i hierarkiet (Vingegaard, Roglic og van Aert, red.). Jeg er ikke kongen, der står og dirigerer de andre. Vi skal alle tre være glade, siger Jonas Vingegaard, da Ekstra Bladet taler med ham efter Jumbo Vismas holdpræsentation torsdag.

Jonas Vingegaards plads i hierakiet kom blandt andet til udtryk, da Wout van Aert, en af cykelsportens største stjerner, stillede sig til rådighed for pressen midt i interviewet med Vingegaard.

- Nu får vi at se, hvem der er mest populær, sagde han til den fremmødte presse og forventede tydeligvis, at journalisterne ville storme over til van Aert.

Ikke en eneste forlod Vingegaard.

- Skal kun tænke på mig selv

Under sidste års Tour de France gjorde det hollandske storhold meget ud af at holde skjult, hvem der blev kørt for.

Det var medvirkende til, at Roglic og Vingegaard på skift kunne angribe Tadej Pogacar på Col du Granon og til sidst fik ham knækket, så Jonas Vingergaard kunne stjæle den gule førertrøje.

Bliver det et tab for dig, at du ikke har Roglic ved din side til næste år?

- Der er både fordele og ulemper. Men på en eller anden måde kan det være nemmere at være enekaptajn.

- Jeg skal ikke tænke på andre end mig selv. I år har jeg skullet tænke på at dele kaptajnrollen og vurdere, hvad der var bedst for os begge to. Nu skal jeg kun tænke på mig selv, siger Jonas Vingegaard, der har store ord til overs for sin holdkammerat.

- Det bliver meget anderledes uden Roglic. Han er jo en fantastisk god rytter. Jeg synes også, at han er så god, at man skal give ham chancen i de løb, han nu engang vil. Og han vil gerne køre Giro d’Italia. Så vil det også være mærkeligt at tvinge ham til at køre Touren, lyder det fra danskeren.

Udover Tour de France løftede Jonas Vingegaard også sløret for dele af hans løbskalender i 2023.

Danskeren starter med Gran Camiño, derefter Paris-Nice, og så venter Baskerlandet Rundt.

Mens han i år agerede hjælperytter for Primoz Roglic i nogle af de ugelange etapeløb, er det i år kun Jonas, der bliver kørt for.

- Jeg har ikke prøvet at vinde et ugelangt etapeløb, så det kunne jeg godt tænke mig. Paris-Nice og Baskerlandet rundt står højt på listen, siger Jonas Vingegaard.

Vingegaard skyder cykelsæsonen i gang med Gran Camiño, der køres fra 23. - 26. februar.