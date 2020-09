Fra trekantsdrama til tv-succes

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Tilbage i februar blev hun verdenskendt, da hun som cykelreporter på fransk tv stoppede 12 års ægteskab med den franske cykelstjerne Tony Gallopin og i stedet blev kæreste med landsmanden og den endnu større stjerne, Julian Alaphilippe.

Nu er 29-årige Marion Rousse gået fra at have dækket Tour de France som reporter til at være den første kvinde i løbets 107-årige historie til at kommentere løbet på live-tv.

- At jeg er Alaphilippes kæreste gør mit job lettere, men samtidig også mere kompliceret. Jeg prøver bare at være så professionel, som det er muligt, siger Rousse til schweiziske Blick.

Og foreløbig er de franske tv-seere tilsyneladende vilde med den kvindelige kommentator - i hvert fald er seertallene på fransk tv steget med imponerende 50 procent i forhold til 2019.

Marion Rousse kan høres både som medkommentator under selve etapen, og derefter er hun ekspert i programmet 'Velo Club' sammen med blandt andre 51-årige Laurent Jalabert.

Hun har nemlig selv en fortid på cykel, og allerede som seks-årig kørte hun løb på den berømte velodrome i Roubaix, selvom hendes far, der var professionel cykelrytter, fandt det for farligt.

Sådan ser det ud, når Marion Rousse kommenterer Tour de France på fransk tv - og ja, det er Jalabert ved siden af...



I 2016 kyssede hun Tony Gallopin inderligt efter hans sejr i Wallonien Rundt, men tidligere på året droppede hun ægtemanden gennem 12 år til fordel for succesrige Julian Alaphilippe. Foto: David Stockman/Ritzau Scanpix

Som 22-årig blev hun fransk mester, men to år senere stoppede hun karrieren. For det var træning om morgenen og arbejde på Eurosport om eftermiddagen.

I 2014 giftede hun sig med Tony Gallopin, og da hun blev reporter på fransk tv steg populariteten yderligere - og så kom det kontroversielle bytte af mand til den yngre Julian Alaphilippe.

- Jeg elsker hans energi, hans ydmyghed og åbenhed, siger Rousse.

Is med Julian Alaphilippe et par uger før Tour'en...



28-årige Julian Alaphilippe førte årets Tour de France frem til onsdag, hvor en tidsstraf sendte trøjen videre til Adam Yates, mens tv-kommentatorens ex-mand Tony Gallopin ikke er med i årets Tour de France.

