Frank Jensen bekræfter: Forhandler om udsættelse af dansk Tour-start

Frank Jensen bekræfter, at man forhandler om udsættelse af den danske Tour-start

Tour de France-starten i Danmark til næste sommer hænger i en tynd tråd.

Det bekræfter Københavns overborgmester, Frank Jensen, over for DR. Han fortæller, at der forhandles om en udsættelse til 2022.

- Det er mest sandsynligt, at Tour-starten i Danmark flyttes til 2022, siger han og afviser samtidig, at Danmark helt mister starten på verdens største cykelløb.

- Det kommer ikke på tale, at Touren ikke kommer til Danmark og København, siger han.

Den oprindelige plan var ellers, at Tour de France skulle starte i Danmark i 2021, hvor de danske landeveje skulle lægge asfalt til 'Grand Depart' med hele tre etaper.

Men nu bekræfter Frank Jensen så, at man forhandler med ASO om, hvornår Tour-starten skal være i Danmark.

Historien kom frem torsdag i et fransk lokalmedie, men siden da har der været tavst blandt de danske arrangører, indtil Frank Jensen altså bekræftede forhandlingerne over for DR.

Årsagen til, at man vil droppe Tour-starten i København næste sommer, er, at det falder sammen med de fire EM-kampe i Parken en måneds tid tidligere. Det vil sandsynligvis stjæle en del af opmærksomheden fra Tour de France-starten.

Da Danmark blev tildelt Tour de France-starten, var det meningen, at EM skulle afvikles denne sommer, men på grund af coronapandemien blev EM udskudt til næste sommer - altså 2021 kort tid før den planlagte danske Tour-start.

Artiklen fortsætter under billedet..

Frank Jensen ved ikke, hvor mange ekstra udgifter det vil koste at skubbe Tour-starten et år. Foto: Jonas Olufson

Kender ikke ekstra udgifter

Frank Jensen ved ikke, hvor meget udgifterne stiger, hvis Touren skal flyttes, men det er det danske Tour-sekretariat i gang med at regne på.

Når det er klarlagt, skal det afklares, hvordan regningen skal betales.

Blandt andet skal flere medarbejdere forlænges, men det skulle være inden for en overskuelig økonomi, vurderer overborgmesteren.

- Vores kommunalbestyrelser og vores borgere skal vide, hvad det koster at flytte det til 2022, hvis det er der, det ender, siger han til TV2 News.

Ender det med en flytning til 2022, forventer Frank Jensen, at ASO bidrager økonomisk til de ekstra omkostninger, der løber på.

Det franske etapeløb skal efter planen gå i gang 2. juli næste år i København, men arrangøren ASO har ønsket at fremrykke starten på det 24 dage lange løb med en uge.

Det skyldes, at ASO ikke ønsker, at Touren kolliderer med OL i Tokyo, der begynder 23. juli.

Fra dansk side har ønsket fra ASO ikke umiddelbart været til at imødekomme, da København i forvejen er en af værtsbyerne for EM i fodbold, der foregår fra 11. juni til 11. juli.

Både OL og EM i fodbold skulle efter planen have været afholdt denne sommer, men på grund af coronapandemien er de to store sportsbegivenheder blevet skubbet til sommeren 2021.