Fransk politi melder ud: Medikamenter beslaglagt

Så er der nyt i sagen om den første potentielle Tour-skandale!



De franske myndigheder melder nemlig ud, efter man med hjælp fra dansk politi torsdag morgen foretog en ransagning på Bahrain Victorious' hotel i Glostrup.



I en pressemeddelelse oplyser anklagemyndigheden i Marseille, at man under ransagningerne har undersøgt tre ryttere, en holdmanager, en læge samt en osteopat. Det skriver den franske avis Le Parisien.



Her er der blevet konfiskeret medikamenter, hvis oprindelse er ukendt eller receptpligt, ligesom også mobiltelefoner, hardiske og computere er blevet konfiskeret.



- Alle disse beslaglæggelser vil blive genstand for efterfølgende analyse, oplyser de.

Politiet var talstærkt til stede ved Scandic Hotel i Glostrup torsdag morgen. Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Anklagemyndigheden i Marseille fortæller, at man mellem 27. juni og 30. juni har foretaget en koordineret aktion i Italien, Spanien, Belgien, Polen, Slovenien, Kroatien og senest altså Danmark.Her troppede dansk politi talstærkt op på Scandic Hotel i Glostrup omkring klokken 5.30.Anklagemyndigheden bekræfter også, at efterforskningen omhandler eventuelle brud på dopinglovgivningen og forbudte substanser.

Af pressemeddelelsen fremgår det også, at ransagningerne de seneste dage er en forlængelse af den efterforskning, der blev åbnet 3. juli 2021.

Også torsdag eftermiddag var politiet til stede på Scandic Hotel i Glostrup. Foto: Claus Bonnerup

Det betyder også, at sagen trækker tråde til sidste års Tour de France, hvor Bahrain-holdet også pludselig blev vækket af politiet, der havde en dommerkendelse i hånden og ransagede hotellet.

På torsdagens pressemøde var Bahrain Victorious ikke meget for at snakke om det besøg, de fik af det danske politi onsdag morgen.

Faktisk udspillede der sig nogle lettere bizarre scener, hvor holdet gav et kort statement, inden de frabad sig spørgsmål emnet. Herefter var pressemødet meget hurtigt overstået, da det var det eneste, den fremmødte presse havde spørgsmål omkring.

Tour de France skydes i gang med en 13 kilometer lang enkeltstart i København fredag eftermiddag.

