Fransk præsident: Ingen Tour i juli

Over for det franske medie Le Progres slår Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, fast, at årets Tour de France ikke kan køres i juli på grund af coronakrisen.

Det sker, efter at han i en tale til nationen kort forinden havde forlænget udgangsforbuddet i landet til 11. maj.

Egan Bernal får ikke lov til at forsvare den gule trøje i juli. Foto: Christian Hartmann/Reuters

I den forbindelse fortalte han også, at man derefter ville indlede en gradvis åbning af skoler og institutioner, men slog fast, at begivenheder med mange mennesker fortsat ville være forbudt.

- De store festivaler og begivenheder med et stort publikum vil ikke kunne afholdes indtil tidligst i midten af juli, lød det fra Macron.

Efterfølgende gav han interview til Le Progres, hvor han bekræftede, at meldingen også betød, at Tour de France ikke kan køres i juli som planlagt.

Dermed skal det tre uger lange etapeløb udskydes, såfremt det skal afvikles i år.

Se også: Intern mail: Her er Tour-løsningen

Se også: Tvivler på VM: Skal præstere på højere niveau

Se også: Afslører voldsom strid: - Armstrong truede mig