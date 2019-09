Fransk solosejr på kontroversiel Vuelta-etape

Fredag den 13. står for mange som noget uheldssvangert.

De bange anelser blev ganske virkelige for mange af rytterne i Vuelta a España, der denne fredag var ude på løbets 19. og tredjesidste etape.

Ikke for Deceuninck-QuickSteps fransk rytter Rémi Cavagna, der efter at have siddet i udbrud hele dagen rev sig løs og kørte solo 20 kilometer til målstregen

Anderledes uroligt var det i feltet, der formentlig havde indstillet sig på 165,2 ufarlige og relativt flade kilometer fra Ávila til Toledo. Men vejenes beskaffenhed og vejrliget ville det anderledes.

For med godt 65 km til mål snævrede vejen ind, og flere ryttere styrtede - blandt andre Primoz Roglic (Jumbo-Visma) i den røde førertrøje og Astana-kaptajn Miguel Ángel López.

De blev længe holdt tilbage - men det betød ikke, at der blev ventet oppe foran.

Her trådte Movistar med Alejandro Valverde og Nairo Quintana til og udnyttede situationen. Hurtigt var der et minut ned til Roglic og López, der i ly af følgebiler desperat kæmpede for at komme frem igen.

Et kontroversielt angreb mod de uskrevne cykellove - og et ligeså kontroversielt forsøg på at komme tilbage, hvor de skrevne regler blev brudt. Det må udløse bøder og tidsstraffe til de involverede.

Men det hele gik i sig selv igen. For 15 km og 20 paniske minutter senere gestikulerede verdensmester Valverde, at angrebet var afblæst, og rytterne kom drypvis op bagfra.

Der blev vekslet en række eder holdene imellem - men dramaet var ikke slut endnu.

35 kilometer fra mål blev der igen trådt igennem i sidevinden. En lille gruppe med Valverde, López, Tadej Pogacar (UAE), Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), Wilco Kelderman (Sunweb) rev sig løs, og igen var der alarm hos Primoz Roglic, der efter styrtet kun havde en enkelt holdkammerat hos sig.

Men det stærkt reducerede felt fik på ny lukket hullet.

Det kunne de lige nøjagtig ikke op til Rémi Cavagna, der vandt med fem sekunder til Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), der vandt feltets spurt foran Cavagnas holdkammerat Zdenek Stybar.

Dermed var der ingen ændringer i klassementet. Umiddelbart i hvert fald. For spanske medier beretter, at Movistar vil afkræve løbskommissærerne en forklaring for, hvorfor de tillod bilerne at give de jagtende ryttere læ - og det er tænkeligt, at der kommer en efterfølgende tidsstraf til blandt andre Primoz Roglic.

