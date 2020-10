Fransk sprinter snupper fjerde Giro-sejr i massespurt

Franskmanden Arnaud Démare (FDJ) snuppede onsdag endnu en etapesejr i årets Giro d'Italia og er nu oppe på fire af slagsen i grand tour-løbet.

11. etape var regnet som et sikkert bud på en massespurt, og sådan blev det også.

Démare var etapens store favorit til sejren, og han skuffede da heller ikke efter de 182 kilometer fra Porto Sant'Elpidio til Rimini var tilbagelagt.

Démare, der også vandt 4., 6. og 7. etape, timede sin spurt perfekt og sejrede foran slovakken Peter Sagan (Bora), der vandt 10. etape.

Fem lykkeriddere - fire italienere og en belgier - smuttede tidligt i udbrud, men forspringet blev aldrig meget mere end tre minutter, og sprinterholdene i front for feltet havde umiddelbart kontrol over situationen.

Den belgiske Lotto-Soudal-rytter Sander Armée havde dog ingen planer om at overgive sig til det jagtende felt.

Armee kørte fra de øvrige udbrydere ad flere omgange og formåede i mange kilometer af holde en afstand på lige under to minutter.

Med 15 kilometer tilbage havde han 1 minut og 42 sekunder at give af, og det store togt så ud til at have bæredygtighed.

Men belgierens kræfter var så småt ved at slippe op, og som han nærmede sig de sidste ti kilometer, begyndte han at tabe mange sekunder i en fart, og det stod klart, at han ikke ville holde hjem.

Med omkring syv kilometer tilbage var det slut, og i front for feltet satte UAE-holdet med Mikkel Bjerg højt tempo i håbet om at køre Fernando Gaviria til sejr.

Men Gaviria havde slet ikke benene til at køre med om sejren. Det havde derimod Démare, der udbyggede sin føring i pointkonkurrencen med sejren foran Sagan og colombianeren Álvaro Hodeg (Quick-Step) på tredjepladsen.

Etapen gav ingen forskydninger i klassementet, hvor portugiseren João Almeida (Quick-Step) fører 34 sekunder ned til hollænderen Wilco Kelderman (Sunweb).