Fransk stjerne smidt ud for snyd

Den franske mester Warren Barguil er blevet diskvalificeret i Paris-Nice efter at have modtaget for meget pace efter et styrt

Det store etapeløb Paris-Nice blev en kort fornøjelse for Warren Barguil.

Den franske mester blev nemlig diskvalificeret efter 1. etape søndag, efter at han var kommet i mål knap et kvarter efter vinderen, Bora-Hansgrohes tyske sprinter Maximillian Schachmann.

Selv om han var så langt efter, havde han nemlig fået alt for meget pace for at komme tilbage til feltet efter et styrt godt 60 km fra mål, vurderede løbskommissærerne.

Her styrtede den populære franskmand i en rundkørsel på de regnvåde veje, og han fortsatte med tydelige smerter.

Warren Barguil lignede i flere omgange en mand, der ville udgå. Foto: Alain Jocard/AFP/Ritzau Scanpix

En holdbil fra Arkea-Samsic var klar til at give ham læ i bestræbelserne på at komme tilbage til feltet, men kort efter måtte den 28-årige franskmand stoppe.

Han lignede en, der var ved at stå af, men han var åbenbart blot utilfreds med motorcyklen med tv-fotografen, der havde fulgt ham tæt.

Han kom på cyklen igen og fik kort efter kontakt med en gruppe, der var sat i sidevinden af hovedfeltet, og han kom sammen med den til mål - blot for at blive diskvalificeret.

Barguil, der i år har vist, at han er i god form, nød stor popularitet i Frankrig, da han i 2017 vandt to etaper i Tour de France og samtidig erobrede løbets bjergtrøje. De evner kunne have gavnet holdet, der stiller med Nairo Quintana som kaptajn i det ugelange franske løb.

Mandag skal rytterne - minus Barguil - ud på en relativt flad etape på 166,5 km fra Chevreuse til Chalette-sur-Loing.

Det bliver dog formentlig først onsdag, at der for alvor sker ting og sager i klassementet. Her skal rytterne igennem en 15 km lang enkeltstart med et par krævende stigninger.

