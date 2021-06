Fransk teamboss jagter Fuglsang: - Han er en klasserytter

Det franske World Tour-hold Cofidis håber på at skrive kontrakt med Jakob Fuglsang under det igangværende Tour de France, siger teamchef Cédric Vasseur

MUR-DE-BRETAGNE (Ekstra BLADET): Efter ni år på det kasakhiske Astana-mandskab kan Danmarks bedste etapeløbsrytter, Jakob Fuglsang, ved årsskiftet rykke til franske Cofidis.

Cofidis-manager Cédric Vasseur håber, at han allerede under det igangværende Tour de France kan lukke en aftale med den danske rytter, som nok er fyldt 36 år, men som stadig har ambition og øjensynligt også styrke til at fortsætte i en rum tid på højeste niveau.

- Jakob er en klasserytter, og jeg bekymrer mig ikke om hans alder. Se blot på Alejandro Valverde på Movistar (som er fyldt 41 år, red.), sagde Vasseur til Ekstra Bladet, da vi traf ham ved teambussen forud for Tourens 2. etape i Perro-Guirec i Bretagne.

- Vi har brug for en rytter som Jakob, som har stor erfaring fra Grand Tours. En rytter som altid sidder med blandt de bedste i de største løb, sagde Vasseur.

Samme sprog

- Vores hold er internationalt, men det er dog en fordel, at Jakob bor i Monaco og derfor taler fransk, sagde Vasseur, som tidligere har haft fynboen Jesper Hansen på kontrakt i et par sæsoner. Det resulterede i ikke ubetydelige sprogvanskeligheder.

Jakob Fuglsang har kørt for Astana siden 2013. Før det kørte han for det luxembourgske storhold Leopard Trek. Han blev professionel på Team Saxo Bank i 2009. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

Vasseur understreger, at der ikke er mange ryttere med Fuglsangs kvaliteter ledige på markedet, og at han håber på, at han kan indgå en aftale med danskerens manager, Moreno Nicoletti, allerede på første hviledag i Tignes - alternativt på anden hviledag i Andorra.

- Meget afhænger naturligvis af, hvordan det går ham her i Touren. Indtil videre går det godt for ham, og jeg håber, at han skifter til vores hold, sagde Vasseur.

Sjælden sejr

Det helt store mål for Cofidis i dette års Tour er at vinde en etapesejr. Den seneste sejr i det franske storløb hentede holdet helt tilbage i 2008. Den kendsgerning er et åbent sår på holdet.

- Ja, det er et stykke tid siden, men jeg har kun været manager i fire år, sagde Vasseur med et grin.

- Det er klart, at vi gerne vil lave om på det, og vi håber selvfølgelig, at vi i år omsider vinder en etapesejr i løbet, sagde Cédric Vasseur.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jakob Fuglsang, men hans manager, Moreno Nicoletti, bekræftede forleden over for Ekstra Bladet, at Cofidis er en mulighed i 2022.

Topryttere færdige på Cofidis

Italienske Elia Viviani vandt guld i omnium ved OL i Rio i 2016. Foto: Gregers Tycho / Ritzau Scanpix

To af de største navne på det franske Cofidis-hold søger efter alt at dømme nye græsgange i næste sæson, og det er en væsentlig årsag til, at teamchef Cédric Vasseur kæmper for at få Fuglsang ind i folden.

- Jeg tager for givet, at vi mister både Elia Viviani og Christophe Laporte i næste sæson, så jeg vil meget gerne have andre i samme kvalitet ind på holdet, siger Vasseur til Ekstra Bladet.

- Vi har hentet gode ryttere, klasseryttere, til holdet. Også Guillaume Martin og Jesus Herrada. Og vi vil gerne have flere klasseryttere til holdet.

- Det er der, Jakob kommer ind i billedet, siger Vasseur.

Sprinteren Elia Viviani har ikke været en succes på holdet, og Vasseur er indstillet på at satse anderledes i fremtiden.

- Nu har vi prøvet med Viviani i to sæsoner, og det er tid til at søge nye veje med holdet, siger Vasseur.

Laporte er en rytter, der er vokset op på Cofidis. Han er hurtig i de mere hårde spurter og er også et kort, Vasseur har kunnet spille ud i brostensklassikerne. Den 28-årige rytter siges at være på vej til Jumbo-Visma.

