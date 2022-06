Fransk triumf i Dauphiné

24-årige Valentin Ferron hentede fredag karrierens klart største sejr.

Franskmanden spurtede sig til sejr på 6. etape af Critérium du Dauphiné efter at have siddet med i udbrud det meste af dagen.

Total Energies-rytteren sad med fem andre i en velfungerende gruppe, og han åbnede en kilometer før stregen spurten, hvilket ingen af de andre kunne svare på.

Pierre Rolland (B & B Hotels) og Warren Barguil (Arkea) kom ind som henholdsvis nummer to og tre få sekunder efter vinderen.

I toppen af det samlede klassement skete der ikke alverden fredag, da feltet med favoritterne kom ind 40 sekunder efter Ferron.

Jumbo-Vismas danske profil Jonas Vingegaard er nummer fem med 1 minut og 36 sekunder op til den førende rytter, holdkammeraten Wout van Aert.

Mattia Cattaneo (Quick-Step), Primoz Roglic (Jumbo-Visma) og Ethan Hayter (Ineos) er henholdsvis nummer to, tre og fire inden de afgørende og bjergrige etaper i weekenden.

Fredagens etape var en 189 kilometer lang omgang med fire stigninger undervejs, og den startede som forventet med adskillige forsøg på at etablere et udbrud, men først efter cirka 45 kilometer lykkedes det.

Danske Mikkel Honoré og tre andre blev kørt hurtigt ind efter et mislykket forsøg op ad den første seriøse stigning, og syv ryttere stak kort efter afsted.

Pierre Rolland var igen-igen blandt udbryderne, og han cementerede sin prikkede bjergtrøje ved komme først over de sidste tre stigninger på etapen.

Gruppen med seks franskmænd og en italiener opbyggede et forspring på 4 minutter og 25 sekunder med 75 kilometer til målstregen.

Men herefter skrumpede det stille og roligt op ad sidste stigning, Col de Cabre, og feltet virkede opsat på at køre udbruddet ind.

Selv om en mand var faldet fra, var udbruddet dog særdeles modstandsdygtigt og samarbejdsvilligt, så selv om store hold skiftes til at tage sliddet i front, kunne feltet ikke hale dem ind.

I stedet blev det til en afgørelse blandt de seks udbrydere, og Valentin Ferron hentede karrierens bare anden sejr.

Efter et par kuperede dage bliver det lørdag og søndag alvor på løbets sidste to etaper.

Lørdag skal Vingegaard og kompagni i løbet af 135 kilometer over to lange stigninger uden for kategori, Col du Galibier og Col de la Croix de Fer, inden der er mål på en kategori 2-stigning.

Søndag afgøres det hele i løbet af 139 kilometer med fire stigninger - inklusiv den afsluttende Plateau de Solaison, der er uden for kategori.