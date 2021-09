Fremtiden er usikker for Cavendish trods fire Tour-sejre

Med fire Tour de France-etapesejre i år skulle man tænke, at det ville være nemt for sprinteren Mark Cavendish at få en ny kontrakt.

Men den 36-årige brite, der efter et par sløje år fandt sit topniveau igen i 2021, har stadig ikke fremtiden på plads, skriver nyhedsbureauet AFP.

Han ser helst, at karrieren fortsætter på Quick-Step, men her er der ikke enighed om en ny kontrakt endnu.

- I starten af året var jeg ret sikker på, at det her ville blive mit sidste år, siger Mark Cavendish til AFP.

- Jeg ledte ikke efter en eventyrhistorie, for jeg vidste, at jeg stadig var god, men i sidste ende har jeg haft en eventyrhistorie.

- Jeg har lært i år, at jeg ikke tror, at jeg bliver på det her niveau. Jeg tror, at jeg bliver endnu bedre.

Cavendish siger videre, at det ikke er op til ham, om hans karriere fortsætter på Quick-Step.

Hans øverste chef på holdet, Patrick Lefevre, har tidligere udtalt, at Cavendish ikke skal 'overvurdere sin markedsværdi'.

Mark Cavendish vendte tilbage til Quick-Step, hvor han kørte fra 2013 til 2016, efter et år på Bahrain-holdet. Inden skiftet til Quick-Step havde han ikke fået en sejr siden 2018.

Med de fire sejre i årets Tour tangerede Cavendish rekorden for flest etapesejre i løbet med 34 i alt. Det samme antal har legenden Eddy Merckx.

Cavendish vandt desuden den grønne pointtrøje for anden gang i karrieren. Han er også tidligere verdensmester i landevejscykling.

Søndag er han på startstregen til hjemlandets Tour of Britain, der køres over otte etaper.