Fremtiden på plads for dansk profil

Cykelrytteren Mikkel Bjerg skal også i 2023 og 2024 køre for UAE.

Det meddeler cykelholdet på Twitter.

Den 23-årige dansker har kørt for UAE siden 2020, og i år har Mikkel Bjerg blandt andet kørt Tour de France.

Danskeren er ikke den eneste, der får en toårig kontraktforlængelse hos UAE. Det samme gælder Rafal Majka, Diego Ulissi og Brandon McNulty.

UAE's altoverskyggende stjernerytter er den dobbelte Tour de France-vinder Tadej Pogacar, som i årets udgave måtte nøjes med andenpladsen efter danske Jonas Vingegaard.

Sejre har Mikkel Bjerg ikke mange af som professionel. Men fra 2017 til 2019 vandt Mikkel Bjerg VM i enkeltstart for U23-ryttere tre år i træk, og han har de seneste år også leveret flotte resultater i den disciplin som professionel.

Under årets Tour de France, som begyndte med tre etaper i Danmark, var Bjerg hjælperytter for Pogacar.

Her imponerede Bjerg især på 17. etape i Pyrenæerne, selv om danskeren er bedst på flad vej.

Bjerg leverede så stærk en præstation på vej op ad stigningerne, at adskillige store navne måtte opgive at hænge på favoritgruppen.

Heriblandt løbets nummer tre, Geraint Thomas, der endte med at tabe mere end to minutter til Vingegaard og Pogacar på etapen.

- Wow, han lavede et vanvittigt stykke arbejde, når man tænker på, hvilken type rytter han er. Det er til at grine ad, at han kunne gøre så ondt på mig på en stigning. Fair play til dem, de gav det virkelig et skud, sagde Geraint Thomas efter etapen med henvisning til Bjerg og UAE's offensive kørsel på etapen.