Fremviser vanvittigt sår

Det er hårdt at være cykelrytter - det ved de fleste. Time efter time og kilometer efter kilometer skal de bide smerten i sig på alverdens landeveje.

Men det bliver endnu mere sindssygt, når rytterne har slået sig og alligevel får kæmpet sig igennem.

Som nu sydafrikanske Reinardt Janse van Rensburg, der kører for det delvist danske hold NTT.

Han var på 2. etape af Saudi Tour involveret i en batalje, hvor det så ud som om, at løbets dengang førende rytter, den tidligere verdensmester Rui Costa (UAE), skubbede ham, så han styrtede.

Det styrt kostede Janse van Rensburg noget af en hudafskrabning på et meget uheldigt sted.

Men det stoppede ham ikke. For han stillede naturligvis op til 3. etapes 119 km - og blev nummer tre.

- Jeg må sige, at jeg er pænt glad for andenpladsen i dag med et sår som det her. Jeg er endelig stolt af, at jeg kan vise noget af de ben frem, som jeg ved, at jeg har i øjeblikket til dette løb. To dage tilbage, skrev sydafrikaneren på sin Instagram-profil.

Alligevel må det have gjort pænt nas - og må komme til det på de kommende 281 km frem til løbets afslutning ved Masmak slottet i Riyadh.

Og hvad var der så med det der styrt og Rui Costas skubberi? Jo, det kommenterede Reinardt Janse van Rensburg såmænd også.

My full statement on the crash of yesterday! I hope we can let it in the past and move on now pic.twitter.com/WoBTuR5gpI — Reinardt JvRensburg (@ReinvanRensburg) February 6, 2020

Her gør han klart, at han lige skulle tænke sig om, inden han sagde noget - for han påtager sig selv skylden for styrtet.

Det var rigtigt, at Rui Costa skubbede ham, men det var for at beskytte sig selv og uden at forsøge at udsætte andre for fare.

3. etape på Saudi Tour blev i øvrigt vundet af tyske Phil Bauhaus (Bahrain-McLaren), der også fører løbet samlet.

Løbet har deltagelse af det danske ProTeam, Riwal Readynez, der har Andreas Kron som kaptajn.

Reinardt Janse van Rensburg formår trods sit sår at sidde nogenlunde på sadlen. Foto: Stuart Franklin/Getty Images

