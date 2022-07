Frida fik den perfekte gave

De fleste har lagt mærke til Jonas Vingegaards datter Frida under årets Tour de France, hvor hun trofast - og nok også lidt ufrivilligt - har fulgt med mor Trine rundt i Frankrig for at støtte den gule trøje.

Nu står den i stedet på fejring, og den fortsatte tirsdag hos blandt andre sponsorerne i Holland.

Og her var der efter alt at dømme sørget for en gave til Frida - og hun behøver endda ikke engang træde i pedalerne på den nye gule løbecykel.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Man må håbe størrelsen passer, for Fridas navn er røget på den gule cykel. Foto: Jumbo-Visma

Gul løber for den gule trøje. Foto: Jumbo-Visma

Foto: Jumbo-Visma

Festlighederne foregik i Jumbo-Visma-holdets hovedkvarter i byen 's-Hertogenbosch, hvor holdets sponsorer var til stede.

Ifølge meldingerne i det hollandske blev Jonas Vingegaard og Wout van Aert modtaget med gul og grøn røg - naturligvis iført deres vindertrøjer fra Touren.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: SEM VAN DER WAL/Ritzau Scanpix

Tourens store profiler ankom i røg og damp. Foto: SEM VAN DER WAL/Ritzau Scanpix

Annonce:

Hyldesten af den danske Tour de France-vinder topper onsdag set med danske briller. Her venter der først en tur på balkonen på Københavns Rådhus og efterfølgende en tur i Tivoli. Forlystelsparken har gjort klar plads til 25.000 mennesker, hvor det hele startede med holdpræsentation for tre uger siden.

- Det bliver selvfølgelig fantastisk at komme hjem og blive fejret i Danmark. Det glæder jeg mig helt vildt til. Det bliver en fantastisk oplevelse for mig og min familie, lød det tidligere fra Jonas Vingegaard.

Også torsdag kan Vingegaard indstille sig på fejring. Her vender han hjem til Glyngøre, hvor der formentlig også bliver rigeligt med opmærksomhed til hele familien.