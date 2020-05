Frifundne Sandstød: - Er ked af hele episoden

Michael Sandstød er frifundet for en voldssag, han gennem længere tid har været ulykkelig over

Onsdag blev Michael Sandstød frifundet for en voldssag, der har verseret mellem den nuværende chef for seksdagesløbet og cykelrytteren Michelle Lauge Quaade.

En sag, den tidligere cykelrytter har været ked af:

- Jeg har været ked af hele den her episode, der har været, siger han til Ekstra Bladet og tilføjer, at han i mange uger har ligget søvnløs over den og måden, den er blevet vinklet i medierne.

- I har ikke været særligt søde ved mig. Og det er hele måden, jeg er blevet udleveret på, jeg mener, tilføjer han.

Michael Sandstød har været tiltalt for vold mod cykelrytteren Michelle Lauge Quaade og skulle angiveligt have taget fat i hendes arm, hvilket har kastet sagen, som har været 15 måneder undervejs, af sig.

Episoden fandt sted under seksdagesløbet 1. februar 2019.

I år er løbet aflyst, ikke på grund af coronavirus, men på grund af 'personlige årsager'.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Michelle Lauge Quaade.

