Fritstiller alle efter udelukkelse

Udelukkelsen af russiske cykelhold har fået store konsekvenser for Gazprom-Rusvelo, som ser sig nødsaget til at skille sig af med alle ryttere og ansatte.

Det siger holdchef Renat Khamidulin i et interview med cyclingnews.com.

Den Internationale Cykelunion (UCI) valgte i begyndelsen af marts at udelukke alle russiske og hviderussiske hold fra unionens løb. Det skete som følge af den russiske invasion af Ukraine.

I den nye situation kan Gazprom-holdet ikke fortsætte, forklarer Renat Khamidulin.

- Vi har suspenderet alle aktiviteter, som vi sagde, vi ville gøre. Vi kigger stadig efter en sponsor, men der er ikke noget konkret på plads, så jeg kan ikke bede 52 ryttere og ansatte om at vente længere.

- Det er tragisk, for vi har en meget velfungerende struktur med biler, busser, cykler, udstyr og ryttere, der kan vinde, siger han til cyclingnews.com

Han peger eksempelvis på, at tjekken Mathias Vacek vandt en etape i World Tour-løbet UAE Tour i slutningen af februar.

De fleste af holdene må antages at have trupperne på plads for resten af sæsonen, så spørgsmålet er, hvordan fritstillingen stiller Gazprom-rytterne på markedet.

Mens russiske og hviderussiske hold må se langt efter løb, de kan deltage i, kan ryttere fra de to nationer være med, så længe de kører for hold fra andre lande.

På Gazprom-Rusvelo var der før massefyringen 12 ryttere fra andre lande. Blandt andre norske Eirik Lunder og italienske Marco Canola.

Renat Khamidulin peger på, at UCI's udelukkelse også går ud over de udenlandske ryttere.

- UCI ville straffe et russisk hold, men straffer ryttere fra Italien, Norge, Spanien og endda Costa Rica. Selv hvis tre eller fire af vores ryttere finder nye hold, vil alle andre - omkring 18 - være arbejdsløse.

- Sådan bør det ikke være. Vi har også en mekaniker fra Ukraine og russiske ansatte, der har hustruer fra Ukraine, som har mistet deres job her. De er desperate, lyder det fortvivlet fra holdchefen.

Gazprom-holdet er kategoriseret som et ProTeam, som er niveauet lige under World Tour-holdene.

