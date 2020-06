Froome-hjælper knaldet: Udelukket

Den hviderussiske cykelrytter Kanstantsin Siutsou har fået en karantæne på fire år, efter han for to år siden blev testet positiv for brug af epo.

Det oplyser Den Internationale Cykleunion (UCI) i en pressemeddelelse.

Den 37-årige hviderusser blev helt konkret snuppet i ikke at have rent mel i posten tilbage i september 2018. Dengang kørte han for Bahrain-Merida. Han blev nemlig taget for brug af epo, hvorefter han blev suspenderet.

Senere valgte han dog selv at indstille sin professionelle cykelkarriere, og nu er det endegyldigt slut med at træde mange watt i pedalerne for 37-årige Siutsou.

Kanstantsin Siutsou er kendt for at have været en del af det succesrige Team Sky, hvor han i flere år var med til at føre superstjernen Chris Froome frem til sejren i Tour de France.

I 2015 valgte han dog at skifte fra det britiske storhold til Dimension Data, inden han i 2017 skiftede til Bahrain-Merida, hvor den positive dopingtest angiveligt fandt sted.

Kanstantsin Siutsou har desuden flere sejre i karrieren på sit CV. I 2018 vandt han blandt andet Kroatien Rundt, mens han også har en etapesejr i Giro d'Italia på sit CV.

Den sejr kom tilbage i 2009, da han kørte første over stregen på 8. etape af den italienske Grand Tour.

Sidst men ikke mindst blev han U23-verdensmester tilbage i 2004, hvor han blandt andet slog danske Mads Christensen, der rundede podiet af og blev nummer tre.

