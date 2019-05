Froome i kovending - fedter for sponsor

Selv de ædleste principper skubbes undertiden til side, når de står i vejen for personlig succes eller økonomisk vinding.

Det er også tilfældet for verdensstjernerne på det britiske Team Sky, som har kæmpet for truede næsehorn og ført kampagne mod den omfattende plasticforurening i verdenshavene.

Nu skifter teamet navn til Team Ineos efter den gigantiske petrokemiske koncern, som har overtaget holdet og driver det videre som feltets fortsat rigeste og største hold.

Og så er det pludselig slut med at tale dunder mod plastic og bekymre sig om verdens forfald.

Ineos er storproducent af plastic og er en gigantisk klimasynder, men holdkaptajn Chris Froome, som i flere år har prydet sin Tour-cykel med billedet af et næsehorn i sympati for den truede art, er nu ikke helt sikker på, at verden er i fare.

- Når det gælder forurening, global opvarmning og miljøet, så ved jeg ikke nok til at kunne sige, om verden er i fare eller ej, siger Chris Froome til den italienske avis La Repubblica ifølge cyclingnews.com.

Chris Froome har i flere år prydet sin cykel med billedet af et næsehorn i sympati for den truede art. Foto: Reuters / Regis Duvignau / Ritzau Scanpix.

Udtalelsen falder som optakt til Tour of Yorkshire, hvor holdet debuterer som Team Ineos. Tusindvis af demonstranter ventes at møde op i både start- og målbyer under løbet for at protestere mod Ineos og koncernens ejer, Jim Ratcliffe, som er Storbritanniens rigeste mand.

De varslede demonstrationer tager sigte mod Ineos’ brug af en yderst kontroversiel metode til at at udvinde naturgas og olie fra undergrunden. Metoden hedder fracking og er ifølge miljøforkæmpere ødelæggende for naturen.

Metoden indebærer brug af af kemiske væsker, som spules ind i undergrunden for at frigøre naturressourcerne.

Også energikoncernerne Total og Gazprom, som sponsorerer cykelholdene Total Direct Énergie og Gazprom-Rusvelo, har oplevet protester fra miljøforkæmpere, mens menneskerettighedsforkæmpere har kritiseret cykelhold for at lade sig sponsorere af Bahrain og De Forenede Arabiske Emirater.

Det er dog den dobbeltmoral, der synes at herske på det britiske storhold, der er faldet flest for brystet. Holdet er opkøbt af Ineos, som foreløbig har sikret holdet en levetid på fem år.

