Froome i panik - måtte søge dansk hjælp

Chris Froome måtte spørge Casper Pedersen om tiden, da han frygtede at ryge for tidsgrænsen på 9. etape

ALBERTVILLE (Ekstra Bladet): At Chris Froome er firedobbelt vinder af Tour de France er svært at se i 2021-udgaven.

Briten er fortsat ikke kommet sig ovenpå det styrt, der i 2019 kostede ham Tour-deltagelsen og mere eller mindre sendte karrieren i bakgear.

På den meget hårde og kaotiske 9. etape søndag, hvor syv ryttere faldt for tidsgrænsen, fik Chris Froome også selv den frygt.

Det forklarer Casper Pedersen, der kom til at sidde i gruppetto-gruppe med Froome på Tourens første bjerg uden for kategori, Col du Pré.

- Han var lidt i panik, og jeg tog mig selv i at tænke, at det var lidt mærkeligt at sidde i gruppettoen med Chris Froome. Han spørger mig, om vi når tidsgrænsen. Det var lidt spøjst, forklarer Casper Pedersen på et video-pressemøde på Tourens første hviledag.

Casper Pedersen kom i godt selskab på 9. etape. Foto: Claus Bonnerup

At Israel Start-Up Nation-kaptajnen overhovedet kom til at sidde ved siden af Pedersen skyldtes, at hans egen holdbil ikke kom frem til ham.

- Han gik i siden af vejen med sin cykel, fordi han havde defekt.

- Det mindede om det, der skete tilbage på den etape til Alpe d'Huez, tror jeg det var, hvor han løb op (det var faktisk Mont Ventoux, red.).

- Han fik en reservecykel fra mit hold, så han kunne køre videre, siger Casper Pedersen.

De to fulgtes dog ikke hele vejen til mål. Chris Froome kørte over stregen som nummer 128, 32.21 minutter efter vinderen, Ben O'Connor - Pedersen tabte terræn på Montée de Tignes og kom ind knap to minutter senere.