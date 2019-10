Froome kan ikke garantere Tour-deltagelse: Umuligt at sige

Et voldsomt styrt tvang den firedobbelte Tour de France-vinder Chris Froome til at melde afbud til sommerens udgave af den franske rundtur.

Men selv om han er ved at være klar til comeback, kan han ikke garantere, at han er en del af feltet i 2020-udgaven. Det siger den britiske cykelstjerne, efter at ruten tirsdag blev offentliggjort.

- Det er umuligt at sige. Intet er besluttet endnu, siger han.

- Så vidt jeg ved, skal jeg først finde tilbage til det rette niveau, før vi overhovedet kan begynde at tale om, hvem der skal være holdkaptajn eller noget i den stil.

34-årige Froome styrtede voldsomt, da han var ved at forberede sig til en etape i Critérium du Dauphiné i juni.

Med en hastighed på 54 kilometer i timen tog han hænderne af styret, og i samme øjeblik hev et vindstød fat i britens forhjul og slyngede ham ind i en mur.

Han brækkede lårben, ribben og albue og tilbragte det meste af sommeren på hospitalet.

Derfor var det heller ikke forventet, at han skulle køre mere i 2019, men i slutningen af september meddelte arrangørerne af det japanske løb Critérium de Saitama, at Froome ville være til start i løbet, der afvikles 27. oktober.

Men endnu er briten ikke kommet sig fuldt ud oven på styrtet, og senere på måneden skal han igennem en mindre hofteoperation.

- Der er stadig otte måneder til (Tour de France, red.).

- Jeg skal stadig bruge to-tre måneder på at rette op på de skavanker, jeg pådrog mig i styrtet. Men om et par måneder håber jeg at finde tilbage til det niveau, jeg havde i sidste sæson, siger Froome.

Froomes seneste sejr i Tour de France var i 2017. Siden har holdkammeraterne Geraint Thomas og Egan Bernal stået øverst på podiet i det prestigefyldte etapeløb.

Når Froome i mål med sit comeback og vinder næste års Tour, vil han i en alder af 35 år være den ældste vinder af løbet siden Firmin Lambot vandt som 36-årig i 1922. Og den næstældste i historien.

- Touren er en kæmpe motivationsfaktor, forsikrer Froome.

Se også: Tour-legende blev hasteindlagt: Nu er der nyt

Se også: Skidt for Danmark: Uhyggeligt drama venter

Se også: Kæk Dolberg: - Åge kan vel ikke komme uden om mig