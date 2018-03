Froome om dopinganklager: ’Det er det rene vrøvl’

Kometen Chris Froome var i 2011 og 2012 den vigtigste hjælper for Team Sky-kaptajn Bradley Wiggins, og han er dermed under mistanke for at være en del af den eksklusive gruppe af ryttere, der ifølge en britisk parlamentskomite forberedte sig til store løb ved hjælp af det præstationsfremmende kortison.

At holdet faktisk brugte stoffet i strid med dets tilladte formål, nemlig bekæmpelse af infektioner, afviser Froome imidlertid pure. Han anede end ikke, at ’Bradley brugte det’, sagde Froome tirsdag, da han mødte pressen forud for World Tour-løbet Tirreno-Adriatico, som han noget kontroversielt stiller op i.

Wiggins har erkendt at have søgt dispensation til at bruge kortison til bekæmpelse af påstået livslang astma, og han vandt således Tour de France 2012 med kortison i kroppen. At kortison skulle have været brugt som et led i den almindelige forberedelse til større løb på Team Sky, kender Froome intet til.

- Jeg har set beskyldningerne, men det er det rene vrøvl. Jeg ville ikke være på dette hold, hvis jeg ikke stolede på det og på folkene omkring mig, sagde Chris Froome.

Froome er truet af en dopingsag, idet han under Vuelta a España i september afleverede en dopingprøve med et alt for højt indhold af astmapræparatet salbutamol. Stoffet er tilladt op til en vis grænse, som Froome overskred med 100 procent.

Han er dog ikke udelukket fra at køre cykelløb, så han følger sit planlagte program frem mod Giro d’Italia, som bliver hans sæsons første store mål. Adskillige ryttere har imidlertid udtrykt skepsis over for Team Skys beslutning om at lade Froome køre.

Chris Froome risikerer en dopingsag på grund af en ugunstig urinprøve, som han afleverede under Spanien Rundt i september. Han afviser enhver mistanke om urent trav. Foto: Ernst Van Norde.

En af dem er sidste års Giro-vinder, Tom Dumoulin, som på tirsdagens pressekonference ifølge cyclingnews.com omhyggeligt undgik øjenkontakt med Froome og undgik ethvert spørgsmål om Froome.

Team Sky-kaptajnen stillede sig derimod gerne til disposition og greb gladelig chancen for at forsvare sit hold, som med parlamentskomiteens rapport om bekæmpelse af doping i britisk sport har skabt yderligere røre om feltets mægtigste hold.

- Jeg kan kun tale ud fra min egen erfaring på holdet. Jeg har været der i otte år, og jeg har et ganske andet billede af holdet end det, der er malet i medierne, sagde Froome.

- Jeg har aldrig oplevet noget som det, der bliver beskrevet. Det er ikke sådan, holdet arbejder.

Froome var i Vuelta a España i 2011 en ualmindeligt stærk hjælperytter for Wiggins, og han sluttede som nummer to i løbet, mens Wiggins blev nummer tre efter Juan José Cobo. Den opfattelse er udbredt, at Froome kunne have vundet løbet, hvis ikke han af holdet blev tvunget til at slide for Wiggins.

Også i Tour de France 2012 var Wiggins kaptajn, og atter viste Froome sig så stærk, at han blev set som en trussel for sin kaptajn. Han sluttede dog over tre minutter efter Wiggins på en samlet andenplads. Derefter kom det til et opgør internt på holdet, og Froome var fra 2013 ubestridt kaptajn, mens Wiggins aldrig igen opnåede holdets fulde støtte.

Chris Froome har vundet Tour de France de seneste tre år og vandt også i 2013. I år går han efter at vinde både Giro d'Italia og Tour de France.

