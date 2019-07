Froome tilbage på cyklen efter forfærdeligt styrt

CASTRES (Ekstra Bladet): Selv om den firefoldige vinder Chris Froome ikke er til stede i dette års Tour de France, er han alligevel stadig et emne.

På Team Ineos’ pressemøde på første hviledag kunne holdets manager, Dave Brailsford i skyggen af et træ på plænen bag Hotel Le Causséa i udkanten af Castres i det sydlige Frankrig fortælle, at Froome er i kraftig bedring efter sit alvorlige styrt under Critérium du Dauphiné.

- Jeg tror helt sikkert, at han kommer tilbage. Hans rehabilitering går virkelig godt. Ja, det går rigtig godt for ham, faktisk.

- Han er nået dertil, at han kan sidde på en cykel og kan træne med ét ben, hvilket er noget af en præstation.

- Så han kommer helt sikkert tilbage. Men jeg ser det ikke lige i denne sæson, sagde Dave Brailsford.

Chris Froome styrtede voldsomt 12. juni, da han under det franske opvarmningsløb til Touren styrtede på en træningstur på enkeltstartsruten.

Han hamrede ind i en mur med høj fart og pådrog sig alvorlige skader. Han pådrog han sig brud på lårbenet i hoften i albue på ribbenene, i nakken og på brystbenet.

Han blev efterfølgende opereret i flere timer, og efter 22 dages indlæggelse var han stærk nok til at komme hjem. Men han er åbenbart ikke typen, der sidder stille. For her 11 dage efter er han altså i fuld sving med at træne med det raske ben.

