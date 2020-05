Froomes bombe: Overvejer holdskifte nu

Den fire-dobbelte Tour de France-vinder Chris Froome står uden kontrakt for næste sæson, men overvejer allerede nu et holdskifte. Det fortæller Cyclingnews

Det kan godt være, at al konkurrence-aktivitet også ligger stendødt i cykelverdenen, men det betyder ikke, at transfermarkedet er lige så dødt.

Der er nemlig flere navne, der står uden arbejdsgiver i den næste sæson, hvoraf det største navn - trods de seneste års uheld - må være den firedobbelte vinder af Tour de France, Chris Froome.

Hans kontrakt med Team Ineos udløber efter denne sæson, men i følge respekterede Cyclingnews.com så kan den britiske Tour-konge være på vej mod et chokskifte allerede nu.

Tvivl om rollefordelingen på det britiske mandskab, hvor også sidste års Tour-vinder Egan Bernal, og vinderen af 2018-udgaven Geraint Thomas også tripper for at få kaptajn-rollen i Touren, har ifølge Cyclingnews fået Froome til at sondere terrænet for muligheden for at lave et holdskifte allerede nu.

Froome har flere gange sagt, at hans målsætning for sæsonen er den femte Tour-sejr, som vil placere ham i samme lag som Tour-kongerne Bernhard Hinault, Jacques Anquetil, Eddy Merckx og Miguel Indurain, men usikkerheden om, han kan få lov at få kaptajnrolle på Ineos i år, har sendt Froome i offensiven.

Cyclingnews skriver, at Froome har været i kontakt med flere hold omkring en kontrakt for 2021 og frem, men på grund af Tourens udsættelse og tvivl om rollefordelingen på Ineos har flere hold også meldt sig på banen med opsigtsvækkende tilbud.

To hold skulle således have vist interesse i at sikre sig Froome allerede nu, så han kan sikre sig ene-status som kaptajn på et af sportens største cykelhold.

For at et sådant skifte skal kunne lade sig gøre, kræver det, at alle parter bliver enige. Det er dog set før, at ryttere har skiftet hold midt i sæsonen, men det hører dog til sjældenhederne.

Froome siger selv om sin situation til Cyclingnews.com.

- Efter mit styrt sidste år og den efterfølgende genoptræning føler jeg mig ekstremt overbevist om, at jeg kan vende tilbage til Touren i en form, der gør, at jeg kan vinde. For hvilket hold, det vil være efter 2020, ved jeg ikke endnu,

- Jeg planlægger ikke at stoppe karrieren foreløbig. Styrtet har givet mig et nyt fokus og motivation. Jeg har aldrig arbejdet så hårdt for at komme tilbage til, hvor jeg er nu. Det arbejde skal ikke være spildt, siger Chris Froome.

Froome har vundet alle sine fire Tour-sejre for Team Ineos, eller Team Sky som holdet retteligt hed, og dette er hans 11. sæson på holdet.

Briten styrtede voldsomt under sidste års Criterium de Dauphiné, og det voldsomme uheld truede længe med at gøre en ende på hans flotte karriere, der også har sikret ham sejre i både Giro d'Italia og Vuelta a Espana.

Om Froome når tilbage til fordums niveau, må tiden vise. Lige nu er der en corona-virus, der forhindrer Froome og alle andre cykelryttere i at køre sportens største løb.

