Frustreret favorit er udelukket

Hun blev nummer syv ved VM i kvindernes enkeltstart i torsdags, men nu får Emma Norsgaard Jørgensen ikke lov til at stille til start ved DM i enkeltstart, der starter lørdag.

Arrangørerne af løbet tager nemlig ikke imod eftertilmeldinger, skriver hun på Twitter.

- Jeg synes, situationen er virkelig, virkelig ærgerlig, fortæller en frustreret Emma Norsgaard Jørgensen til Ekstra Bladet.

Hun ville virkelig gerne ville stå på startstregen lørdag, og hun er ikke den eneste, forklarer hun.

- Efter jeg har tweetet om, at jeg ikke kan stille til start, har jeg hørt, at der er flere dameryttere, der ikke kan stille til start på grund af en eftertilmelding, hvilket, jeg synes, er helt vildt ærgerligt.

Emma Norsgaard Jørgensen deltog ved kvindernes VM i enkeltstart i Imola, Italien 24. september. Her endte hun på en 7. plads. Foto: JENNIFER LORENZINI/Ritzau Scanpix

- Vi vil gerne have så mange som muligt til at komme hjem til DM og flest muligt damer til at stille til start. Så jeg synes bare, at det er virkelig ærgerligt, at de siger 'nej tak' på grund af noget logistik. Det virker helt vildt.

Usikkert løbeprogram

Normalt plejer det ikke at være et problem at lave en eftertilmelding til et løb, forklarer Emma Norsgaard Jørgensen, der gerne havde betalt et ekstra gebyr for at kunne deltage.

Og det kommer især bag på hende, at der ikke bliver taget mere højde for den tid, vi er i lige nu, hvor cykelløb konstant bliver aflyst og rykket.

- Ens løbsprogram er virkelig usikkert, og man får ændret sit program konstant, så synes jeg kun, at det er fair, at man tager lidt højde for, at der kan ske ændringer i sidste øjeblik, og at man så kan få en eftertilmelding.

I august blev Emma Norsgaard Jørgensen dansk mester på landevej og har fået masser af løbskilometer i benene siden coronapausen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Den manglende eftertilmelding går dog ikke kun ud over rytterne, mener hun.

- I bund og grund er det jo bare virkelig ærgerligt for eventet, at vi ryttere, der prøver at eftertilmelde os, ikke kan få lov til at stille til start. Om ikke andet må det give noget til DM i enkeltstart, at der er flere ryttere, der kan stille til start.

- Man hører tit, at udlandsprofferne ikke satser nok på at komme hjem og køre nationale mesterskaber, og når man så endelig gør, kan man ikke få lov.

Holder fast i regler

DCU er enige i, at det er en ærgerlig situation, at alle - herunder favoritten Emma Norsgaard Jørgensen - ikke får muligheden for at stille til start lørdag.

Alligevel holder de fast i beslutningen om ikke at åbne for eftertilmelding, fortæller direktør i DCU Martin Elleberg Petersen.

- Vi har jo nogle sportslige regler, som vi følger, som klubberne har udvalgt. I forhold til dem står der, at man ikke kan eftertilmelde sig til DM.

- Selvom vi er i en særlig tid, så kan reglerne ikke gradbøjes af hensyn til den klub, der står bagved arrangementet, som lige nu knokler for at få det op at køre, forklarer han.

- Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, og i den her situation har man så valgt at sige, at vi holder fast i reglerne for at få tingene til at hænge sammen.

- Så det bliver der ikke ændret i?

- Nej. Og slet ikke nu. Det kan det ikke, slår han fast.

