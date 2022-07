Frustreret Kylling: Fuglens muligheder forsvinder

Udbryderne fik endelig valuta for pengene på dagens etape fra schweiziske Aigle til Châtel, hvor AG2R's luxembourgske maskine, Bob Jungels, tog chancen, og endte med den helt store gevinst.

I dagens 'Gok fra Kyllingen' er der ikke pæne ord til overs for en dansk fugl, som slet ikke var der, hvor han havde lovet, at han ville være, og så er det også tid til selverkendelse fra Kyllingen, som må indse, at hans forudsigelser ikke altid sidder lige i skabet, selvom hans Bob Jungels-bud holdt hele vejen på dagens spændende etape.

Dagens præstation

- Bob Jungels tager dagens præstation. Det er dejligt at se ham tilbage igen, og det er sgu flot at køre alene i 62 km. Han gjorde det på den hårde måde ved at sidde alene på dalstykket mellem dagens to sidste stigninger. Han kører vanvittigt stærkt nedad, og det er en fantastisk præstation af ham i dag, at han holder hele vejen til mål. Flot etapesejr!

Bob Jungels fuldendte et kæmpe ridt, da han vandt dagens etape. Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Med forbehold for at jeg ikke ved, om han er punkteret eller styrtet, da udbruddet kører, så er det helt tosset, at Fuglsang ikke sidder med i dagens udbrud. Når hans knapt så talentfulde holdkammerat Guy Niv kan sidde med i udbruddet, så er det skidt, at Fuglsang ikke er der, og jeg kan ikke finde en fornuftig forklaring på, hvorfor Fuglsang ikke sidder der.

- De seneste dage har han sat i banken til det her udbrud, som skulle komme i dag, og der kommer ikke mange flere af den her slags etaper, hvor der er så gode muligheder for Jakob.

- Han er typen, der godt kan køre lige op med dagens vinder, Jungels, og man skal være der, for at kunne vinde - det var Fuglsang ikke i dag. Han får en ny mulighed på tirsdag, men så er det også ved at slippe op med muligheder for en etapesejr til Fuglsang.

Jakob Fuglsang var ikke, hvor han skulle være. Foto: Claus Bonnerup

- Podiekandidaterne Daniel Martinez (Ineos) og Aleksandr Vlasov (Bora) får dagens andet gok. Jeg troede selv på, at Martinez kunne være en potentiel podiekandidat i årets Tour de France, og så skal man altså ikke blive læsset ud af bagdøren, når der stadig sidder 25 mand i favoritgruppen.

- Både Daniel Martinez og Aleksandr Vlasov har været seriøse podiekandidater hos bookmakerne, og de falder igennem på dagens etape. Daniel Martinez' rolle som hjælperytter for Geraint Thomas under Tour de Suisse er åbenbart det niveau, han ligger på, og han fortsætter åbenbart i den rolle under årets Tour.

- Rigoberto Uran (EF) får dagens tredje gok, for at sidde med i dagens udbrud. Med den historik, han har, så ved han godt, at det udbrud ikke får lov til at køre langt væk, når han sidder med. Han viser desuden, at han slet ikke er, hvor han skal være.

- Han har ikke taget mange føringer i udbruddet, og så ryger han direkte igennem favoritgruppen, da han bliver hentet. Jeg havde troet, at han kunne have holdt feltet stangen, men det gik ikke for ham i dag.

Uran faldt igennem på dagens etape. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

- I mangel på gode danske præstationer så giver jeg 'Dagens dansker' til mig selv for overhovedet at have nævnt Fuglsang i feltet af favoritter til dagens etape. Det var åbenbart helt håbløst.

- I morges tog jeg ud og optog video på dagens sidste stigning og fik talt Fuglsang op til en etapesejr, hvilket godt nok var forkert spottet - det må jeg indrømme. Hvis der er en fornuftig forklaring på Fuglsangs manglende tilstedeværelse i dagens udbrud, så taler jeg ham op igen til tirsdagens etape til Megéve.

Dagens detalje

- Bob Jungels tager også dagens detalje, fordi han stikker 2,5 km fra toppen af etapens næstsidste stigning. Han ved godt, at hvis det her udbrud kommer samlet til bunden, så bliver de hentet på den sidste stigning. Han kender sin besøgstid, og tog sig lov på dagens etape.

Bob Jungels. Foto: Christian Hartmann/Reuters/Ritzau Scanpix

