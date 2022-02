Frygtede for sit liv: Godt nyt

Efter en periode i respirator og et forløb med komplicerede operationer i ryggen kan Egan Bernal ånde lettet op.

Colombianerens anden rygsøjleoperation er nemlig gået godt. Det oplyser La Sabana Universitetshospital, der ligger nær Bogota.

Her har Bernal været indlagt siden 24. januar, efter han kolliderede med en bus under en træningstur i hjemlandet.

- Patienten er allerede i bedring, og operationen førte gode resultater med sig uden komplikationer, lyder det i hospitalets meddelelse.

Ulykken var så alvorlig, at den tidligere Tour de France-vinder måtte lægges i respirator, og skaderne var da også til at få øje på.

Foruden indgrebene i ryggen er han også blevet behandlet for en punkteret lunge, en brækket knæskal, brækkede ribben og et brud på lårbensknoglen i højre ben.

Det er på La Sabana Universitetshospital, at Egan Bernal er blevet behandlet efter ulykken. Foto: Daniel Munoz/Ritzau Scanpix

Frygtede for sit liv

Egan Bernal har repræsenteret INEOS Grenadiers siden 2018. Dengang havde navnet dog en anden ordlyd i form af Team Sky.

Den vævre bjergrytter vandt Tour de France i 2019, og sidste år triumferede han i Giro d'Italia.

Derfor er det ikke så underligt, at han af mange i Colombia bliver betragtet som en helt, og mange af hans tilhængere og følgere sendte ham kærlige hilsner, da han 29. januar delte et billede fra hospitalssengen på sin Instagram.

- Efter at have haft en risiko på 95 procent for at blive lam i begge ben og næsten miste livet i færd med at gøre det, jeg elsker, vil jeg i dag gerne takke Gud, Sabana Universitetshospital og alle dets specialister for at gøre det umulige, min familie og alle jer, skrev han.

Torsdag offentliggjorde han så endnu et billede. Stadig sengeliggende på hospitalet.

- Det dræbte mig næsten, lyder det blandt andet, hvor Bernal gør status over de adskillige indgreb, han har lagt krop til.

De alvorlige skader efterlader stor tvivl om Bernals sæson, hvor planen var, at han skulle deltage i årets Tour de France, der starter i Danmark.