Frygter for Tour-dansker: Han er alvorligt overmatchet

TAB MASSER af tid på første og anden etape og vær så klar til allerede i den første uge at springe med i et afgørende udbrud med etapesejren for øje.

Det må være opskriften på dansk succes i årets Tour de France, hvor vi har i hvert fald fire ryttere, der kan vinde etaper. Der er ikke noget at vente på. Gør man det, er chancen forpasset, for det bliver bare sværere og sværere, som dagene går.

Michael Valgren, Kasper Asgreen, Søren Kragh Andersen og Mads Pedersen - og måske også Casper Pedersen - har frihed og kapacitet til at køre efter etapesejre, men venter de til anden eller tredje uge, så er det sindssygt hårde modstandere, de vil havne i udbrud med.

Søren Kragh har alle chancer for personlig succes i årets Tour. Foto: Ritzau Scanpix

Det er typer som Thomas De Gendt, Greg van Avermaet, Philippe Gilbert og Matteo Trentin - eller klassementsryttere, som har tabt tid og må sikre sig succes på anden vis og derfor er på jagt efter en etapesejr hver dag.

OTTE DANSKERE er med i løbet, men man skal ikke forvente sig meget af resten rent resultatmæssigt. Michael Mørkøv på Quick-Step skal nok levere varen som ' leadout man' for Sam Bennett i spurterne, og Christopher Juul Jensen udfylder sikkert sin rolle som hjælperytter for sin kaptajn på Mitchelton-Scott til alles tilfredshed.

Debutanten Niklas Eg på Trek-Segafredo får derimod sin sag for. Han er alvorligt overmatchet. Når man har det hårdt på småbakkerne i Middelfart ved et DM som forleden, så får man det svært i Tour de France - og her taler vi svært, som i virkelig, virkelig svært.

For Valgren, Asgreen, Søren Kragh, Mads P. og Casper Pedersen gælder det om at smide så meget tid på de første etaper, at de senere får lov til at køre af sted uden at være en trussel for den gule trøje.

LAD MIG LIGE runde dem, der ikke er her i år. Jakob Fuglsang kører Giro d'Italia og afstår klogeligt fra at udnytte sin aktuelle superform til at gøre endnu et forsøg på at nå podiet i Touren.

Asgreen, den nykårede danske mester, er også stærk nok til at køre om en etapesejr i Touren. Foto: Claus Fisker/ Ritzau Scanpix

Klogeligt, fordi han jo har forsøgt sig uden held flere gange. Skal han en dag præstere noget stort i en Grand Tour, så er hans chance væsentligt større i Giroen end i Touren, for i verdens største cykelløb vil der bare altid være fem-seks mand, der kører hurtigere op ad bakke, end han nogensinde kommer til.

Hvis nu Giroen bliver aflyst på grund af en opblussen af coronasmitten i Italien, er fravalget af Touren en brøler, men det er ren spekulation. Man må tro, at Astana med sine rødder i Italien har tiltro til, at landet har styr på tingene og afværger en ny nedlukning.

HAVDE FUGLSANG noget at gøre i Touren? Ja, han kunne være kørt efter bjergtrøjen og en etapesejr. Havde han opnået det, ville det være større end en tredjeplads i Giroen.

Så er der Magnus Cort. Han er kommet i knibe på et hold med en colombiansk armada, der står skrevet 'klassement' ud over. Det er et hold, der har store ambitioner om at nå podiet.

Det er nok amerikaneren Neilson Powless, der har fået den plads, Cort kunne have håbet på. Måske har hans nationalitet noget med den endelige udtagelse at gøre.

EF Education First er trods alt et amerikansk hold.

NATIONALITET spiller uden tvivl ind på den trup, Israel Start-Up Nation har sendt til Frankrig. En trup, som ikke inkluderer Mads Würtz Schmidt. Derimod har israeleren Guy Niv fået en badebillet til verdens største cykelløb.

Jeg kunne godt komme til at savne Mads Würtz Schmidt i årets Tour. Han debuterede sidste år med den indstilling, at han bare skød den af hver dag og nød det, så længe det varede.

Den indstilling håber jeg, at også årets danske Tourdeltagere møder op med.