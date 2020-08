Frygter for Touren

Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen tvivler på, at Tour de France-feltet, når hele vejen til Paris. Det bliver for svært at undgå coronasmitte over tre uger rundt i Frankrig

Det bliver en speciel udgave af Tour de France, når rytterne i morgen triller ud på 1. etape.

Covid-19 har gjort, at holdene, journalister og alle med tilknytning til løbet har skulle tage en masse forbehold, så man undgår at udbrede smitten.

Lotto-Soudal var i går nødt til at sende fire fra staben hjem, da to blevet testet positiv for Covid-19, selvom de har gjort alt for at isolere holdet fra omverdenen.

Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen tror ikke, at rytterne når gennem løbets 23 dage.

- Det er stadig ikke lykkedes at holde holdene coronafrie. Set i det lys, tror jeg bare, at det bliver en kæmpe opgave at cykle hele Frankrig rundt, uden at der er nogle hold der bliver ramt.

- Jeg er sikker på, at myndighederne har fortalt løbsdirektøren Christian Prudhomme, at de skal gøre alt, hvad de kan for at forhindre smitte, men vi flytter os rundt i Frankrig hver eneste dag. Det kan blive meget svært.

Stramme coronarestriktioner

Løbsarrangøren, ASO, meddelte i sidste uge, at to smittede på et hold inden for syv dage ville betyde, at holdet ville blive nødt til at forlade Touren.

Løbet er dog ikke startet endnu, og derfor er Lotto-Soudal stadig med.

I går kom det frem, at ASO vil overveje at ændre reglen lige før starten på løbet efter flere sportsdirektøre har kaldt på fleksibilitet, hvis der skulle være smitte i og omkring feltet.

