Fuglsang advarer: - Slap nu af

Søndagens bjergetape byder på regn og farlige nedkørsler, hvilket får Jakob Fuglsang til at hæve pegefingeren

CLUSES (Ekstra Bladet): For de fleste Tour-ryttere er søndagens bjergetape til Tignes blot noget, der skal overstås.

Alpe-etapen byder på fem timers benhårdt arbejde i kold regn - og det kan blive farligt.

For når man kører op, skal man også køre ned igen. Blandt andet den lange nedkørsel fra Cormet de Roselend, der gennem tiden har kostet mange styrt.

Mest berømt nok Johan Bruyneels styrt i 1995, hvor han ikke fik drejet og drattede 15 meter ned i en kløft, inden han nogle minutter senere kunne hjælpes op og mirakuløst fortsætte.

At det også regner denne søndag, gør ikke udsigterne bedre, mener Jakob Fuglsang

- Det kommer helt sikkert til at spille ind. På det område føler jeg mig lidt som en gammel mand, når det går nedad.

- Og når jeg ser rytterne ryge ned til højre og venstre foran mig, tænker jeg ‘slap nu af altså’. Vi skal helskindet ned allesammen.

- Forhåbentlig kommer det ikke til at betyde for meget, men der er nogle modbydelige nedkørsler i dag, siger Jakob Fuglsang til Ekstra Bladet.

Han tabte tid i klassementet lørdag, og han kan derfor spille lidt med musklerne i dag.

- Planen er, at jeg skal ud i et hug. Der kommer en sprint tidligt, men derefter gælder det om at ramme det rigtige udbrud.

- Det vil jeg helt sikkert forsøge.