Fuglsang afslører: Vil køre for Riis

Den danske cykelstjerne Jakob Fuglsang har ikke opgivet drømmen om at kunne køre for Bjarne Riis igen.

Det fortæller den 35-årige Astana-rytter i programmet 'Tour de ja-vu', der i øjeblikket ruller over skærmen på TV2 som en erstatning for Tour de France, som normalt sendes i juli.

I øjeblikket er Bjarne Riis holdejer for det sydafrikanske World Tour-mandskab NTT Pro Cycling. Og der er især en begivenhed, som Fuglsang drømmer om at kunne deltage i for et hold med så meget dansk islæt som muligt.

- Jeg ved ikke, hvad der sker hos NTT. Det hele har været sat lidt på pause i forhold til rytterforhandlinger, og jeg har stadig et år tilbage af min kontrakt med Astana, så der skal ske noget mærkeligt, siger Fuglsang i programmet, inden han tilføjer:

- Men hvis det skulle lykkes for Bjarne og specielt at hente en dansk sponsor, så kunne det være fedt at starte Touren i Danmark på et så dansk hold som overhovedet muligt.

Bjarne Riis sammen med Jakob Fuglsang under Tour de France i 2010. Foto: Ole Steen

Jakob Fuglsang kørte under Bjarne Riis på det daværende Team Saxo Bank fra 2009-2010. Og det er næppe en tilfældighed, at den 35-årige silkeborgenser nu lufter sine tanker om en mulig genforening med den danske holdejer.

Allerede inden Fuglsang satte sin underskrift på en forlængelse med Astana, havde han nemlig flere samtaler med Bjarne Riis.

- Sidste år, inden jeg forlængede min kontrakt, snakkede jeg med Bjarne. Blandt andet med hensigt på at kunne starte Touren på et så dansk hold, som det nu kan blive. Det lykkedes så ikke. Så jeg ved ikke, om jeg kommer til at ende min karriere på et kasakhisk hold, eller hvordan det kommer til at se ud, lyder det fra danskeren til TV2.

Jakob Fuglsang står noteret for en række store sejre i karrieren. Han har vundet etapeløbet Critérium du Dauphiné to gange, mens han også har vundet det store, belgiske endagsløb Liège-Bastogne-Liège, da han kørte først over målstregen sidste år.

Desuden vandt han sidste år sin første etape i en af de store Grand Tours, da han på flot vis satte alle konkurrenterne til vægs og vandt 16. etape af Vuelta a España.

Succesen i Tour de France har han dog endnu til gode. Her er hans bedste resultat en samlet syvendeplads, mens han er også er udgået af Touren flere gange.

