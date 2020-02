Fuglsang afviser samarbejde med dopinglæge

Jakob Fuglsang bryder nu for første gang tavsheden, efter at DR og Politiken søndag kunne afsløre, at den danske cykelstjerne er under mistanke om at have samarbejdet med den dybt kontroversielle italienske læge Michele Ferrari, der er tæt knyttet til dopingmisbrug.

En beskyldning, som Fuglsang klart afviser i en sms til Ekstra Bladet mandag aften.

- Jeg afviser, at jeg har mødtes med dr. Ferrari, skriver han og fortsætter.

- Jeg har ikke kendskab til nogen rapport, og jeg kan bekræfte, at der ikke er nogle antidoping-myndigheder, som har åbnet sager mod mig. Derfor har jeg ingen sag, jeg kan svare på, skriver Danmarks største cykelnavn, som er meget ked af, at han bliver kædet sammen med doping.

- Jeg er ekstremt bekymret over, at den slags rygter kan spredes.

Tidligere mandag gik Fuglsangs hold, Astana, ud og afviste enhver form for samarbejde med Ferrari, selvom holdet afviste at udtale sig.

- Holdet kræver fra alle tilknyttede ryttere, at de til enhver tid overholder alle forpligtelser under anti-doping-regulativerne - inklusiv forbuddet mod at samarbejde med karantæneramte individer eller læger.

- Holdet samarbejder ikke med nogen mistænkelige læger som Dr. Michele Ferrari. Rytterne må ikke konsultere eksterne læger for at udføre nogen form for aktivitet, få ordineret kostplan eller få behandling, som er relateret til deres præstationer, meddelte det kasakhiske hold.

Ifølge den hemmelige rapport, som Politiken, DR og norske VG har fået fingre i, fremgår det, at der på baggrund af 'efterretninger' er mistanke om et samarbejde mellem Fuglsang og Ferrari.

De tre medier har også været i kontakt med 12 personer, der fortæller, at Fuglsang skulle have arbejdet sammen med Michele Ferrari.

