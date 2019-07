Fuglsang aner svaghed: - Godt tilfreds

LA MONGIE (Ekstra Bladet): Tidstab på etapen, men fremgang i den samlede stilling. Det var for Jakob Fuglsang konklusionen på første etape i de høje bjerge i årets Tour de France, og den er alt taget i betragtning positiv.

Det fastslog Fuglsang, da han kort efter den dramatiske finale på Tourmalet rullede til Astana-bussen, som holdt parkeret i La Mongie på den anden side af det 2115 meter høje bjergpas.

Godt pakket ind i vindjakke og halsklud i den kølige bjergluft aflagde han rapport til sportsdirektørerne Dmitrij Fofonov og Bruno Cenghialta, før han begyndte at ’varme ned’ på ruller og lod pressen træde nærmere.

- Egentlig er jeg meget godt tilfreds. Jeg sad med i lang tid, og der var også andre klassementsryttere, der blev sat, og som led efter enkeltstarten, sagde Fuglsang.

- Det kunne selvfølgelig have været bedre, men det kan det altid – med mindre man vinder. Det var et skridt i den rigtige retning, men det havde selvfølgelig været fedt at tage et større skridt og have siddet med til allersidst også.

Fuglsang rykkede fra en 13. plads i den samlede stilling til en ottendeplads. Han er over tre minutter fra en podieplacering, men han ser stadig muligheder for avancement i løbet. Intet er slut, fastslog han, før han kører over stregen på den sidste bjergetape, som går til Val Thorens i Alperne.

- Hvad observerede du på etapen, som giver dig grund til at være optimist?

- At der også er andre klassementsfolk, der ikke havde verdens bedste dag. Der var en Geraint Thomas, som ikke så ud til at være rigtigt godt kørende, og som satte tid til, sagde Jakob Fuglsang.

Mørkøv i gul eufori: - Vi er lagt fuldstændig ned

Ærlig Fuglsang: - Jeg døde lidt

- Og at der ikke er nogle ryttere, der er de andre superoverlegne indtil videre. En dag går det den ene godt, og den anden dag går det den anden godt.

Franskmanden Thibaut Pinot (FDJ) vandt etapen, mens hans landsmand Julian Alaphilippe (Quick-Step) forsvarede sin gule trøje. Han fører løbet med to minutter og to sekunder ned til Geraint Thomas (Ineos).

Transferspil i kulissen: Flere danskere foran stort skifte

Nu rammer de bjergene: Sådan henter du vennerne i Tour-manager