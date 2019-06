Fuglsang avancerer: Afviste de øvrige favoritter

Jakob Fuglsang viste sig mandag flot frem på 2. etape i Critérium du Dauphiné, da han blev nummer tre og vandt spurten i det reducerede favoritfelt, der lige nøjagtig ikke kunne hente Dylan Teuns (Bahrain-Merida) og Guillaume Martin (Wanty).

Fuglsang sad i en gruppe med blandt andre Chris Froome (Ineos), Thibaut Pinot (FDJ) og Nairo Quintana (Movistar), der 18 km fra mål på dagens sidste stigning - kategori 2-stigningen Côte de Saint-Victor-sur-Arianc - rev sig løs fra andre favoritter som Richie Porte (Trek-Segafredo) og Romain Bardet (AG2R) på den stærkt kuperede etape på 180 km fra Mauriac til Craponne-sur-Arzon.

Den danske Astana-kaptajn kørte finalen ekstremt roligt, da han havde sin holdkammerat Alexey Lutsenko med i den lille ni mands-gruppe, og han havde overskud til på de sidste let stigende par hundrede meter til at sætte de øvrige på plads og tage etapens tredjeplads.

Selv om det sådan set ikke var planen.

- Det vigtigste var at sidde med fremme i gruppen. Jeg troede egentlig ikke, at der ville ske noget specielt i dag, men alligevel viste det sig, at en lille stigning som den der kunne gøre skade, og så var det en dag, hvor der blev kørt stærkt fra start, siger Jakob Fuglsang til TV2 Sport.

Og så afslørede han ellers, at der trods tredjepladsen er meget plads til forbedring.

- Selvfølgelig er jeg glad for at sidde med i første gruppe - det er altid et godt tegn.

- Men hvis jeg skal være helt ærlig, så føler jeg ikke, at jeg er super-ovenpå, men det kan jo være, at det kommer efter et par dage, hvor jeg har fået tæsket kroppen godt igennem, lyder det fra danskeren.

Dagens tredjeplads gav ham fire bonussekunder, og dermed avancerer han også til den samlede tredjeplads 20 sekunder efter Dylan Teuns, der ud over sejren også overtog førertrøjen fra norske Edvald Boasson Hagen.

Bjergtrøjen sidder fortsat på skuldrene af den danske Sunweb-rytter Casper Pedersen, selv om han blev sat og mistede næsten 22 minutter.

Tirsdag venter der rytterne en mere overkommelig opgave end mandagens 'klassiker-etape'. Det ligner en sag for sprinterne med 177 km fra Le Puy-en-Velay til Riom med et par beskedne kategori 4-stigninger undervejs og 55 flade km. til mål.

Jakob Fuglsang vandt Critérium du Dauphiné i 2017, men forsvarede ikke sin sejr sidste år, da han i stedet kørte det andet Tour-optaktsløb, Schweiz Rundt.

