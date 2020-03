Fuglsang-comeback udskudt: Ny aflysning

For Jakob Fuglsang har 2020 ikke været det store sus.

Javist har den danske Astana-kaptajn en sejrsprocent på 100 efter den samlede sejr i sæsonens eneste løb, Vuelta a Andalucia, men efter det har først Astana valgt at holde pause på grund af coronavirussen, hvorefter pandemien sørgede for, at cykelløbene lukkede et efter et.

Nu er turen så kommet til Baskerlandet Rundt, der mandag måtte aflyse den udgave, der skulle være startet 6. april - efter skæringsdatoen 3. april, som Den Internationale Cykelunion UCI arbejder med. Det fremgår af løbets hjemmeside.

Løbet kunne ellers have været et comeback til Jakob Fuglsang, der sidste år dominerede løbet og serverede det på et sølvfad for den lokale helt og holdkammerat Ion Izagirre. En investering, der blev betalt tilbage af både Ion og Gorka Izagirre senere på sæsonen i andre løb.

Løbsarrangørerne har allerede skrevet til UCI for at få en ny dato af afvikle løbet på, men da alle de øvrige aflyste løb har gjort det samme, er der forsvindende få muligheder for at få afviklet et ugelangt etapeløb i et forvejen presset program.

- Løbsorganisationen har gjort alt, hvad den kunne for at gennemføre løbet, siger løbsdirektør Julián Eraso, der dog måtte indse, at de spanske sundhedsmyndigheder lige for tiden ikke gpr på kompromis med noget.

- Den nuværende situation er hård, og med de nylige udviklinger i betragtning var det det mest ansvarlige at udsætte løbet. For rytternes, fansenes og samfundets sikkerhed. Sikkerhed og ansvar frem for alt, lyder det fra Julián Eraso

Aflysningen kommer, efter at en stribe af forårets brostensklassikere og et andet stort spansk etapeløb, Catalonien Rundt, også er blevet aflyst - eller udsat, om man vil.

Næste større løb i kalenderen, der endnu ikke er ramt, er Paris-Roubaix, der efter planen skal køres 12. april.

