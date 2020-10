Fuglsang: - Det er en skam

Hvilket drama! Mens regn og blæst piskede ned over vulkanen Etna, brændte Jakob Fuglsang en klassepræstation af på årets første bjergetape.

Astana-kaptajnen kom i mål på en femteplads som den første af sine umiddelbare konkurrenter til Giro-tronen. 51 sekunder efter vinderen Jhonathan Caicedo (EF Pro Cycling). Af forhåndsfavoritterne sad kun Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) og Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) i den lille gruppe med danskeren.

Undervejs forsøgte en offensiv Fuglsang at smutte fra gruppen, men denne mandag var vinden igen en faktor, når det gjaldt om at vinde – eller tabe tid.

- Der var virkelig meget vind, og så er det svært at gøre meget. Jeg tror, at vi bliver nødt til at skifte vores vejrudsigt-udbyder. Den sagde, at der ikke ville være meget vind på stigningen i dag, og den meldte om medvind, da jeg skulle køre enkeltstarten. Det må være tid til at ændre det, siger Fuglsang.

Internationale medier var hurtigt henne hos danskeren, da han var kørt ind over stregen. De vidste godt, at han var en af de helt store vindere på dagen. Ikke mindst fordi både Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) og Simon Yates (Michelton-Scott) satte mange minutter til på stigningen.

Jakob Fuglsang kørte sig tilbage i klassementet, da de værste konkurrenter faldt fra. Foto: Luca Bettini/AFP/Ritzau Scanpix

Værst gik det ud over Thomas, der led hårdt efter at have været i asfalten tidligt på dagen og smed over 11 minutter til Fuglsang-gruppen. Lidt billigere slap Yates, som måtte indkassere et tab på tre og et halvt minut til sin danske konkurrent.

- Det er en skam med Geraint Thomas, der styrtede i begyndelsen af etapen. Det er ikke den måde, du ønsker at vinde tid. Men i dag var den første test, og for mig gik det godt, siger Fuglsang.

Han sender store roser i retning af sine holdkammerater på Astana, som trods mandefald på første og anden etape placerede deres kaptajn perfekt.

- Det var en supersvær dag. Vi kørte igennem små byer. Delvist fine veje og delvist elendige veje. Drengene gjorde et virkelig godt arbejde med at holde mig i front og undgå problemer, siger Fuglsang.

