Fuglsang: - Det er ikke forbi endnu

Jakob Fuglsang indledte Giroen med store ambitioner, men danskerens italienske drømme blev aldrig indfriet.

Astana-kaptajnen endte på en samlet 6. plads efter at have sat punktum for rundturen med en placering som nummer 31 på den afsluttende enkeltstart.

I søndagens kamp mod uret var der kun teoretisk chance eller risiko for at gå enten frem eller tilbage i klassementet, og det symboliserer meget godt det mellemleje i topstriden, som danskeren har befundet sig i.

Han var ikke blandt de stærkeste, men kørte hurtigere end de næstbedste.

- Selvfølgelig kom vi til Italien for at kæmpe for den lyserøde førertrøje, og det endte med en sjetteplads til mig sammenlagt. Det har været en hård rejse for os med mange op- og nedture, siger Fuglsang i en pressemeddelelse.

Jakob Fuglsang sluttede Giroen af med en 31. plads på søndagens enkeltstart. Sammenlagt blev danskeren sekser i klassementet. Foto: Luca Betini/Ritzau Scanpix

Masser af løb forude

Den 35-årige dansker ville gerne være endt på podiet, og hæfter sig ved at alle på Astana gjorde deres bedste. Men man kan ikke planlægge alting, påpeger Fuglsang.

- Nogle gange vinder du, og nogle gange taber du. Men det er ikke forbi endnu. Der er stadig masser af løb forude i min karriere. Men lige nu ser jeg frem til at være hjemme hos min familie, genoplade batterierne og nyde lidt tid væk fra cyklen, inden forberedelserne begynder til sæsonen 2021.

Fuglsang blev helt som ventet den bedst placerede dansker i den 103. udgave af Italien Rundt.

Mikkel Honoré (Deceuninck - Quick-Step) blev nummer 30, mens Jesper Hansen (Cofidis) endte som 44 i klassementet.

De to Giro-debutanter Jonas Gregaard (Astana) og Mikkel Bjerg (UAE - Team Emirates) blev henholdsvis nr. 53 og 97.

Slutstillingen i Giro d'Italia Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) 85:40:21 Jai Hindley (Team Sunweb) +"39 Wilco Kelderman (Team Sunweb) +1:29 João Almeida (Deceuninck - Quick-Step) +2:57 Pello Bilbao (Bahrain-McLaren) +3:09 Jakob Fuglsang (Astana) +7:02 Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) +8:15 Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) +8:42 Fausto Masnada (Deceuninck - Quick-Step) +9:57 Hermann Pernsteiner (Bahrain-Mclaren) +11:05 Vis mere Luk

