Fuglsang: - Det gjorde modbydeligt ondt

For første gang i denne Tour mærkede Jakob Fuglsang på enkeltstarten intet til sit skadede knæ – men han tabte alligevel tid til de nærmeste konkurrenter

PAU (Ekstra Bladet): Jakob Fuglsang gjorde egentlig, hvad der skulle til – kørte en fornem enkeltstart.

Astana-kaptajnen sluttede på 12.-pladsen, hvilket er hans næstbedste resultat i en Tour-enkeltstart. Eneste problem var, at næsten alle de nærmeste konkurrenter kørte hurtigere.

Alligevel var danskeren tilfreds efter sin tur i og omkring Pau.

- Det gik egentlig ret godt. Selvfølgelig gjorde det modbydeligt ondt - specielt den sidste halvdel på flad vej hjemad.

- Jeg forsøgte at køre stærkt der, hvor jeg har fordelen, og det er opad. Man alt i alt synes jeg, at jeg disponerer godt - jeg kom godt igennem og døde ikke for meget til sidst, sagde Fuglsang.

Han er nu nummer 13 i klassementet, 4.29 minutter efter Julian Alaphilippe, der tog fusen på alle og forsvarede sin gule førertrøje med en overraskende sejr.

Han har stadig føling med top 5 i klassementet, og han fik endnu mere opmuntring ud af fredagen.

For smerterne i knæet efter styrtet på 1. etape mærkede han ikke noget til.

- Jeg føler mig godt tilpas.

- Da jeg i morges kom ind i bussen, synes jeg ikke, at jeg kunne mærke noget til mit knæ. Indtil nu har jeg kunnet mærke det på de høje trin ind til bussen hver dag.

- Men i morges kunne jeg på det første trin mærke, at der manglede noget. Og på det andet trin var der heller ikke noget. Så forhåbentlig er det væk for resten af Touren.

- Det betyder, at der ikke er den der lille fornemmelse, der gnaver og irriterer, sagde Jakob Fuglsang.

Han kunne dog ikke helt sige noget om, hvor han står før lørdagens etape til Tourmalet.

- Det ved jeg ikke. Vi må se i morgen, lød det korte svar.

